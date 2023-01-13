*07:35JST NY原油：続伸で78.39ドル、ドル安を意識した買いが入る

NY原油先物2月限は続伸（NYMEX原油2月限終値：78.39 ↑0.98）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比+0.98ドルの78.39ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.10ドル-79.16ドル。アジア市場で77.10ドルまで下げたが、ロンドン市場で78ドル台に上昇。ニューヨーク市場では米長期金利の低下やドル安を受けて、79.16ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に78ドル台で推移。《FA》