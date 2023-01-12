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グッピーズ ストップ高買い気配、23年8月期第1四半期の営業利益59.6％増、進捗率36.3％／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:53JST ＜5127＞ グッピーズ 1960 カ -
ストップ高買い気配。23年8月期第1四半期（22年9-11月）の営業利益を1.89億円と発表している。説明資料によると、前年同期比59.6％増。人材サービス事業で求人サイト「GUPPY」の歯科職種向け求人広告が堅調に推移し、利益拡大に寄与した。通期予想は前期比10.5％増の5.20億円で据え置いた。進捗率は36.3％に達しており、第1四半期の好スタートが投資家から評価されているようだ。《ST》
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