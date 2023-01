ドクターマーチン限定ブーツ“幸運を呼ぶ”レッド×ゴールドカラーで、3ホールブーツも

ドクターマーチン(Dr.Martens)から2023年卯年の旧正月を祝う限定シューズが登場。2023年1月7日(土)より全国のドクターマーチンショップなどで発売される。

■2023年卯年の旧正月を祝う限定シューズ

限定シューズは、ドクターマーチンの8ホールブーツと3ホールシューズの定番2型を展開。それぞれに、2023年卯年を祝する特別なカラーリングを施した。

■幸運を呼ぶ"レッド×ゴールド”のカラーリングで

ドクターマーチンの象徴的なウェルトステッチやヒールループ、そしてジップやアイレットなどのディティールは、すべて"幸運を呼ぶカラー”とされるレッドとゴールドで統一。

3ホールシューズにはゴールドのシューチャーム、鮮やかなレッドのアウトソールを採用。ブーツモデルは、引き手にあしらわれた取り外し可能なゴールドチャーム付きのジップシュータンがスタイルにアクセントを添える。

■限定モデルならではの特別仕様で

どちらのモデルもバックスタイルにはリングの装飾、レッドのシューレースが付属。さらにシューズは、オリジナルの限定パッケージに収納される。

■【詳細】

ドクターマーチン「YEAR OF THE RABBIT」コレクション

発売日:2023年1月7日(土)

販売店舗:全国のドクターマーチンショップ、公式オンラインショップ

サイズ:UK3~11(約22~30cm)

価格:

・1460 YEAR OF THE RABBIT(8ホールブーツ) 33,000円

・1461 YEAR OF THE RABBIT(3ホールシューズ) 27,500円

【問い合わせ先】

ドクターマーチン・エアウエア ジャパン

TEL:0120-66-1460