Shopify、3人以上の定期的な会議を廃止へ

eコマースプラットフォームのShopifyは、3人以上で実施される定期的な社内会議を永久的に廃止する方針にしたそうだ。タレコミにあるようなルールが設定されたとのこと。トビ・ルトケCEOによると、物事を追加していくと、できることの数が少なくなることから、会議を廃止することにしたらしい(GIGAZINE、Bloomberg)。



nemui4 曰く、 Shopifyで会議に関するルールが定められたそうな。

今後3人以上で行われる定期的な会議を廃止

水曜日には一切会議を行ってはいけない

50人以上の大規模な会議は木曜日のみ

6時間の枠内におさめる そして従業員には会議を断り、社内の大規模なチャットグループから外れることを奨励

https://twitter.com/CanadaKaz/status/1610274381267099650

Kaz Nejatian@CanadaKaz

Meetings are a bug. Today, we shipped a fix to this bug at @Shopify.

To start 2023, we're cancelling all Shopify meetings with more than two people. Let's give people back their maker time. Companies are for builders. Not managers.

Googleによる英語からの翻訳

会議はバグです。本日、 @Shopifyでこのバグの修正を出荷しました。

2023年を開始するにあたり、2人以上のShopifyミーティングをすべてキャンセルします。作った時間を人々に返してあげましょう。企業はビルダーのためのものです。マネージャーではありません。

more than two people は間違い?

