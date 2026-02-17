マイクロアド、1Qの営業利益が3.2倍増・経常利益も5.3倍増と過去最高益に　通期進捗も予想を上回り上振れ基調

2026年9月期 第1四半期累計 連結業績サマリ

渡辺健太郎氏:マイクロアド代表取締役 社長執行役員の渡辺です。本日は当社の決算説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。2026年9月期第1四半期の決算説明を始めます。どうぞよろしくお願いします。

第1四半期の連結業績サマリです。売上高は前年同期比17.7パーセント増の45億5,700万円、調整後営業利益は前年同期比171パーセント増の4億4,400万円、経常利益は前年同期比421パーセント増の3億8,500万円と、売上・各段階利益ともに大きく成長しました。

2026年9月期から本格的な利益創出フェーズに入ると位置づけていますが、第1四半期は非常に好調なスタートを切ることができました。

2026年9月期 通期業績予想に対する進捗

通期業績予想に対する進捗です。売上・各段階利益すべてで期初の想定を上回る結果となりました。特に、段階利益において大きな進捗が見られます。

今後の通期業績予想の修正に関しては、まだ第1四半期の段階であるため、第2四半期以降のタイミングで、その時点の業績を見極めたうえであらためて検討したいと考えています。

UNIVERSEの顧客属性ごとの推移と見通し

「UNIVERSE」の顧客属性ごとの推移と見通しです。

大手顧客の代理店は、前年同四半期比でも、前四半期比でも、大きく伸びています。

大手顧客の直販は、前年同四半期比では下げ止まり、2026年9月期第4四半期から上昇に転じています。

中小顧客は、前年同四半期比でも、前四半期比でも、しっかりと伸びています。

UNIVERSE稼働アカウント数と顧客単価の推移

「UNIVERSE」の稼働アカウント数と顧客単価の推移です。今回から他社プラットフォームの推移も追加しました。

自社プラットフォームのアカウント数は順調に伸びています。また、他社プラットフォームのアカウント数も大きく増加しており、全体として順調に推移しています。

将来の成長イメージ

将来の成長イメージです。1年後から2年後の営業利益目標を15億円と設定しています。この目標は、新規事業を含まない売上が200億円を超えることで、十分にこの利益水準は達成可能だと考えています。現状ではスケジュールどおり、順調に推移しています。

2026年9月期 第1四半期 連結業績まとめ

第1四半期のまとめです。今回の四半期単体の営業利益は過去最高益を記録し、非常に好調な業績となりました。

2026年9月期から注力している他社プラットフォームは、戦略どおりに拡大しています。

今後の業績予想の修正に関しては、第2四半期以降の業績を見極めて検討したいと考えています。現段階で特に懸念していることはなく、もう少し時間が経過したタイミングがふさわしいと考えています。

UNIVERSEのデータ経済圏拡大~他社広告プラットフォーム~

サービスごとの業績ハイライトです。まず、データプロダクトでは、2026年9月期から、他社の広告プラットフォームにも注力していきます。

これまでは、当社が所有するさまざまなデータを自社のプラットフォームで配信していました。今後はそれをさらに拡張し、例えば「Facebook」「Instagram」「TikTok」などの他社の広告プラットフォームにも、当社のデータを展開していきます。

当社のデータをさらに拡張し、広告配信範囲を拡大することを、2026年9月期の注力分野と位置付けています。

2026年9月期におけるサービス区分の変更に関して

それに伴い、サービス区分の見直しを実施しました。これまでは他社プラットフォームを、コンサルティングの「その他」に区分していましたが、2026年9月期からはデータプロダクトの「UNIVERSE」の他社プラットフォームに区分変更しています。

データプロダクトの売上・粗利推移

データプロダクト全体の売上・粗利の推移です。売上は、前年同期比で11パーセント増加しました。

粗利は、前年同期比で25パーセント増加しました。前期にあたる2025年9月期に利益率の向上を目指して生産性を向上させたことが寄与し、特に粗利が大きく伸びています。

UNIVERSE ~自社プラットフォーム~ の売上･粗利推移

「UNIVERSE」の中の、自社プラットフォームの売上・粗利の推移です。先ほどと同様、粗利が前年同期比で19パーセント増と、大きく拡大しています。

データプロダクト「UNIVERSE」の業種特化製品

業種特化製品は、スライドのとおり、特に大きな変化はありません。

UNIVERSEにおける業種毎のシェア

業種ごとのシェアも、これまでと変わらず分散しています。

UNIVERSE~自社プラットフォーム~のKPI – 稼働アカウント

「UNIVERSE」の自社プラットフォームの稼働アカウント数は、前年同期比12パーセント増と安定して伸びています。

UNIVERSE ~他社プラットフォーム~ の売上･粗利推移

「UNIVERSE」の中の、他社プラットフォームの売上・粗利の推移です。2026年9月期から注力したこともあり、売上は前年同期比52パーセント増、粗利は前年同期比66パーセント増と、狙いどおり大きく伸びています。

UNIVERSE~他社プラットフォーム~のKPI – 稼働アカウント

「UNIVERSE」の他社プラットフォームの稼働アカウント数も前年同期比30パーセント増と大きく拡大しています。スタートとしては非常に好調に推移しています。

コンサルティングの売上･粗利推移

コンサルティングです。国内メディア向け事業、海外コンサルティング事業ともに、非常に順調です。

第1四半期の売上高は前年同期比27パーセント増、粗利も前年同期比31パーセント増と、大幅な増収増益となりました。

コンサルティング-メディア向け

国内メディア向けコンサルティングです。売上高は前年同期比47パーセント増、粗利も前年同期比45パーセント増と、大幅に伸びています。

これは確実に積み上げてきたものであり、特殊要因があるわけではありません。

コンサルティング-海外

海外コンサルティングです。売上高は前年同期比9パーセント増、粗利は前年同期比20パーセント増と、収益基盤がしっかりと向上しています。

オルタナティブデータ事業の進捗

オルタナティブデータ事業では、2025年9月期の後半から大きく戦略を見直しました。その結果、11月、12月には月間リターンが1,000万円を超え、第1四半期累計で約2,000万円のリターンを出すことができました。

現在、新モデルが非常にうまく機能しています。足元も順調に推移しており、ようやくかたちが見えてきたと感じています。

総合データカンパニーに向けて

事業アップデートです。当社は現在、データマーケティングの企業として活動しています。

今後はデータの活用分野を広告以外にも拡張し、「総合データカンパニー」になることを、上場以来のビジョンとして掲げています。

2025年9月期には、toC領域に向けた事業として、TikTok Shop関連事業のIZULCA社、UNIVERSE PULSE社を設立しました。また、日本のIPを海外に展開し、海外で物販を行う、IP mixer社も立ち上げました。

2026年9月期は、新たな領域への拡大として、他社プラットフォームへの展開を始めました。さらに、データそのものを外販する事業を開始しています。

UNIVERSEのデータ経済圏拡大 ~データ外販事業~

データ外販事業です。当社が保有する膨大な消費行動データを第三者の企業に提供・販売することで、その企業のデータの解像度が向上し、より有益な活用につなげることを目指しています。

具体例としては、会員基盤をお持ちの企業に当社のデータを連携することで、これまで把握できなかった自社の顧客の興味・関心データの解像度がより高まります。これにより、より精密なCRM施策やマーケティング施策に展開できるようになります。

このような取り組みは、多様なニーズに対応できるものであり、新たなニーズを発掘していきたいと考えています。

▼「UNIVERSE」の膨大な消費行動データを外部事業者へ販売開始

https://note.com/microad_ir/n/nc671bb56201f

TikTok Shop関連事業に関して

TikTok Shop関連事業です。UNIVERSE PULSE社では、2025年12月から『推しコマ!』という番組を開始しました。

IZULCA社では11月に新米の販売が非常に好調でした。11月13日から19日の1週間において、「TikTok Shop」内の全商品の中で売上高1位を記録するなど、好調な成果を収めています。

どちらもまだ手探りな部分がありますので、引き続きさまざまなトライアルを増やしていきたいと考えています。

▼子会社UNIVERSE PULSE、ライブ配信総合情報バラエティ番組『推しコマ!』をTikTok LIVEで開始

https://note.com/microad_ir/n/n90049ba14f2b

▼関連会社「IZULCA」販売の豊岡産ブランド米が、 TikTok Shop 全商品及びライブ配信販売部門で11月の週間売上ランキング【1位】を獲得!

https://note.com/microad_ir/n/n17db49b14aa6

IPmixerの新プロジェクト

IP mixer社では、日本のIPを海外に展開し、物販として販売を行っています。スライドに記載のとおり、新しい商品を展開しています。

2026年9月期にはプロジェクトの実施数とIP自体を増やし、まったく新しい展開も準備しています。

▼子会社IP mixer、台湾のスマホケースブランド「RHINOSHIELD」とにじさんじ所属VTuberとのコラボレーション商品を販売決定!

https://note.com/microad_ir/n/nb16bd3c5e96d

▼子会社IP mixerが運営する「SPcollect」より、NIJISANJI EN所属VTuberとのコラボレーションコスメシリーズ「Glowing Shade」の発売を決定!

https://note.com/microad_ir/n/na43df34e2d83

▼子会社IP mixer、ホロライブEnglish所属VTuberとのコラボレーションフレグランスミストシリーズ「MEMORIES」の発売を決定!

https://note.com/microad_ir/n/nb3d75d980644

株主優待制度の新設について

株主優待制度を新設しました。2025年9月期末にもご案内しましたが、2026年3月末を基準とした優待が初優待となります。

800株以上を保有している株主さまが対象となります。デジタルギフトは、さまざまな一般的な流通商品をほぼ網羅しており、現金に近いかたちでご利用いただけると思います。ぜひご活用ください。

▼株主優待制度の導入に関するお知らせ



https://ssl4.eir-parts.net/doc/9553/tdnet/2719244/00.pdf

以上のとおり、好調な第1四半期となりました。私からのプレゼンテーションを終わります。ご清聴、誠にありがとうございました。