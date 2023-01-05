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ｍｏｎｏＡＩ　大幅に４日ぶり反落、前日までの続伸の反動で利益確定売り／新興市場スナップショット

2023年1月5日 13:04

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記事提供元：フィスコ

*13:04JST ＜5240＞ ｍｏｎｏＡＩ 1220 -100
大幅に4日ぶり反落。前日までの続伸の反動で利益確定売りに押されている。昨年12月29日に直近安値（893円）を付けてから値頃感やメタバース市場の成長期待などを背景に短期間に一時50％超も急騰したため、値幅取り狙いの売りが出ているようだ。また、変更報告書でイグニス（東京都渋谷区）などの株式保有割合が12.28％から11.17％に縮小したことも判明している。保有目的は取引関係の維持・発展。報告義務発生日は22年12月26日。《ST》

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