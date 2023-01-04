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Kroiの全国ライブツアー2023、東京・大阪・愛知ほか11都市のライブハウス＆ホールで
Kroiが全国ライブツアー2023「"Magnetic" Tour BLUE / RED」を開催。2023年4月13日(木)の神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに、東京、大阪、愛知など全国11都市15公演をまわる。
■Kroiの全国ライブツアー2023
最新アルバム『telegraph』のリリースで話題の5人組バンドKroi。2022年は、初の全国ツアー開催や、「フジロックフェスティバル'22」をはじめとする多数のフェス出演などでも注目を集めた。
そんなKroiが、全国ライブツアー2023「"Magnetic" Tour BLUE / RED」を開催。本ツアーはBLUE / REDと2タイトルに分かれており、ライブハウス公演とホール公演で全15公演が開催される。東京、大阪、愛知、福岡…と全国をまわるので、ぜひこの機会にチケットをゲットしてみて。
【詳細】
Kroi 全国ライブツアー2023「"Magnetic" Tour BLUE / RED」
開催日程：
【BLUE】
4月13日(木) 神奈川 KT Zepp Yokohama
4月15日(土) 静岡 浜松窓枠
4月16日(日) 愛知 DIAMOND HALL
4月22日(土) 福岡 DRUM LOGOS w/ BREIMEN
4月23日(日) 福岡 DRUM LOGOS
5月6日(土) 北海道 PENNY LANE24 w/ BREIMEN
5月7日(日) 北海道 PENNY LANE24
5月12日(金) 大阪 Zepp Namba
5月13日(土) 岡山 YEBISU YA PRO
5月18日(木) 東京 Zepp Shinjuku
5月20日(土) 宮城 仙台Rensa
5月26日(金) 石川 金沢AZ
5月27日(土) 新潟 新潟LOTS
【RED】
6月2日(金) 大阪 オリックス劇場
6月23日(金) 東京 NHKホール
■チケット情報
セブン-イレブン先行(抽選)：2022年12月20日(火)～2023年1月8日(日)23:59
価格：
・ライブハウス公演【BLUE】 前売り 4,800円(+1DRINK)
・ホール公演【RED】 前売り 5,800円
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要。
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