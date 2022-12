*10:12JST NSW---Canalys Innovation Partner of the Year APAC2022受賞

NSW<9739>は21日、11月にシンガポールで開催された「Canalys Forums APAC 2022」のパートナーアワードにて、「Innovation Partner of the Year APAC2022」を受賞したことを発表。

同アワードは、アライアンスパートナーとして優れた実績や高いパフォーマンスを発揮した企業を表彰するCanalys主催のイベントである。同社はTD SYNNEXより推薦を受け、同社が開発した「製造業向け工業用ミシン点検システム」がIoTを駆使した先進的な事例として評価され、IoT機能を通じてミシンの他、ゴミ箱や給湯器といった機器に新しい付加価値を付け、サービスレベルを引き上げるなどのイノベーションをもたらした点が認められ、アワードの受賞に至った。

同社は引き続き、TD SYNNEXとの強力なパートナーシップを継続し、革新的なIoTクラウドプラットフォームを提供することでグローバルパートナーシップを強化していく。《SI》