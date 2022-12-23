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ハニーズHD 大幅続伸、上半期業績の上方修正を素直に好感
記事提供元：フィスコ
*13:00JST ハニーズHD---大幅続伸、上半期業績の上方修正を素直に好感
ハニーズHD＜2792＞は大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の25億円から30.8億円、前年同期比57.2％増に引き上げ。商品価格の一部見直し効果や外出需要の回復で売上高が上振れ、プロパー消化の促進、値引き販売の抑制、アセアンでの安定した商品供給体制維持などから高い利益率も確保できる見込みのようだ。第1四半期好決算スタートではあったが、今後の通期上振れ期待なども優勢に。《TY》
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