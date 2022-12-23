*11:57JST サイバーコム---『Oracle Cloud版 Cyber Position Navi』の販売開始

サイバーコム＜3852＞は21日、オラクルと連携し「Cyber Position Navi」で収集した膨大な位置情報データを、より高度なデータ分析で顧客のニーズに応じて柔軟なカスタマイズができる「Oracle Cloud版Cyber Position Navi」の販売を11月7日に開始したと発表した。

「Cyber Position Navi」は、対象とする人やモノの位置や動線の情報を屋内外問わず収集し蓄積するが、DXを目指す顧客よりデータの活用をより高度化したいとのニーズがあり、

OCI上で動作する「Cyber Position Navi」を開発し提供することになった。

今後は、位置情報の精度を誤差10cmまで向上した「Cyber Position Navi Plus」をOCIでの提供を予定しているという。《TY》