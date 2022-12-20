*15:40JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は146円14銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付147円89銭 高値147円97銭 安値145円52銭 引け146円14銭 21991枚

2年 443回 0.009％

5年 154回 0.181％

10年 368回 0.419％

20年 182回 1.228％



20日の債券先物3月限は、大幅安。147円89銭で取引を開始し、147円97銭から145円52銭まで下げており、146円14銭で取引を終えた。日本銀行は本日開催の金融政策決定会合で10年物国債金利の上限を0.5％程度まで引き上げたことが要因。現物債の取引では、10年債の気配が相対的に甘くなった。

＜米国債概況＞

米国債利回りでは、2年債は4.27％近辺、5年債は3.77％近辺、10年債は3.67％近辺、30年債は3.73％近辺で推移。

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.20％、英国債3.49％、オーストラリア10年債は3.72％、NZ10年債は4.24％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・10月経常収支（9月：-81億ユーロ）

・22:30 米・11月住宅着工件数（予想：140.0万戸、10月：142.5万戸）

・22:30 米・11月住宅建設許可件数（予想：148.0万戸、10月：151.2万戸）

・22:30 カナダ・10月小売売上高（前月比予想：+1.5％、9月：-0.5％）

・24:00 ユーロ圏・12月消費者信頼感指数速報値（予想：-22.0、11月：-23.9）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》