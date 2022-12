音楽フェス「サヌキロックコロシアム 2023」香川・高松で、BisやHumpbackが参加

音楽フェス「サヌキロックコロシアム 2022(SANUKI ROCK COLOSSEUM 2023」が、2023年3月18日(土)・19日(日)の2日間、香川県高松市のフェストハレ、オリーブホール、ダイム、モンスター、スムスカフェなどで開催される

■音楽フェス「サヌキロックコロシアム」とは

「サヌキロックコロシアム」通称・サヌキロックは、四国の香川県高松市の商店街など複数会場で、街を巻き込みながら開催している音楽フェス。2019年に10周年を迎え、2020年、2021年は中止を余儀なくされたものの、2022年に3年ぶりの開催を果たした。

■注目の出演アーティスト

出演者は、2022年10月に新メンバーを迎えたアイドルグループBis(ビス)をはじめ、2022年12月に結成10周年を迎え、2023年には日本武道館での公演を発表しているハルカミライ。ほかにも大阪出身3ピースロックバンドHumpback(ハンプバック)やTETORA(テトラ)など、若者を中心に支持を集める実力派アーティストが名を連ねる。

■出演アーティスト一覧

■2022年3月19日(土)出演アーティスト一覧

ALPACAS / アルステイク / Anly / Billyrrom / BiS / ちゃんゆ胃 / COWCITY CLUB BAND / クリエイテル / クレナズム / Hakubi / 浜端ヨウヘイ / ハルカミライ / Hump Back / Ivy to Fraudulent Game / ユレニワ / カネヨリマサル / ケプラ / 古墳シスターズ / くだらない1日 / LaughTONiC / ラックライフ / マルシィ / 三阪咲 / moon drop / なきごと / ねぐせ。 / OCEANS / PK shampoo / pod'z / リアクション ザ ブッタ / 坂口有望 / Salvage / 関取 花 / セックスマシーン!! / 四星球 / TETORA / ザ・モアイズユー / 我儘ラキア / ヤユヨ / YURA / yutori / ズーカラデル

■2022年3月20日(日)出演アーティスト一覧

阿部浩二 / 炙りなタウン / AFTER SQUALL / AIRFLIP / ammo / Atomic Skipper / aug.1020 / 板歯目 / バウンダリー / BUZZ THE BEARS / Chevon / claquepot / Dear Chambers / EOW / GANG PARADE / HELENS / 黒子首 / Kaco / KUZIRA / LONGMAN / Maki / 村上想楽 / New Sprint / PRAY FOR ME / プッシュプルポット / さとうもか / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 四星球 / 帝国喫茶 / TENSONG / 鉄風東京 / the dadadadys / THE ECCENTRICKS / THE FOREVER YOUNG / THE MAYTH / 上野大樹 / UNFAIR RULE / ざきのすけ。

※第2弾出演アーティスト発表時の情報。

■開催概要

「サヌキロックコロシアム 2023 -モンスターバッシュ × ♥RADIO 786-(SANUKI ROCK COLOSSEUM 2022 -MONSTER baSH × I♥RADIO 786-)」

開催日程:2023年3月18日(土)・19日(日)

開催時間:パス交換開始10:00、開場11:00、開演11:30(予定)

場所:香川県高松市の各施設 フェストハレ、オリーブホール、ダイム、モンスター、スムスカフェ(香川県高松市常磐町2-13-4 南海常磐ビル別館1F)

■チケット情報

■一般発売

発売日:2022年12月16日(金)18:00~

価格:

・1日券 5,000円

・2日券 9,000円

※2日券はオフィシャルHP先行でのみ販売。

※別途ドリンク代無し。

※未就学児入場不可。6歳以上チケット必要。

※出演者の変更・キャンセルによる払い戻しは不可。

※チケット詳細は公式サイト(https://www.duke.co.jp/src/)を確認。