BiSH“12カ月連続リリース企画”ラストを飾る新曲「ZUTTO」写真集＆ライブ映像付き初回限定盤も

BiSH(ビッシュ)の12ヶ月連続リリース企画第12弾となる新曲「ZUTTO」が、2022年12月12日(月)に配信リリース。12月21日(水)にCD発売される。

■“12ヶ月連続リリース”12弾となる新曲「ZUTTO」

2023年をもって解散することを発表している“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、12ヶ月連続リリース企画のラストを飾る新曲「ZUTTO」をリリース。白濱亜嵐がプロデュースしたことでも話題を呼んでいる「脱・既成概念」に続く、第12弾となる。

新曲「ZUTTO」は、これまでのBiSHの軌跡を振り返りながらも、解散に向けて走り抜けて行くような、疾走感のあるメロディーが印象的な1曲。「行かなくちゃ 僕は一人じゃない」というサビのラストフレーズが6人それぞれの未来を感じさせる、12ヶ月連続リリースの集大成に相応しいロックナンバーとなっている。

ミュージックビデオの監督を務めるのは、「オーケストラ」や「My landscape」などのディレクションも行った映像作家の大喜多正毅だ。

MVは、メンバーそれぞれのロケ地は過去のミュージックビデオやアーティスト写真のロケ地のオマージュになっているのが特徴。ビデオ後半ではこれまでBiSHが生み出してきた数々の作品が次々に映し出され、怒涛のように過ぎていった約8年間の活動の軌跡を辿るエモーショナルな展開となっている。

■ラストに相応しい豪華な初回限定盤も

12月21日(水)には、最新シングルCD「ZUTTO」を発売。カップリング曲「CALL ME AGAiN」を含む全2曲を収録する。初回生産限定盤は、100ページにもおよぶ写真集や、ライブ映像収録のBlu-rayなどが付属する、締めくくりに相応しい豪華な内容となっている。

【詳細】

BiSH 12ヶ月連続リリース第12弾となる新曲「ZUTTO」

CD発売日:2022年12月21日(水)

■【初回生産限定盤】Single CD+Blu-ray+Live CD 2枚組+PHOTOBOOK 11,000円

豪華初回仕様/100P豪華写真集付属/ライブ映像には、BiSHメンバーによる裏話満載のオーディオコメンタリー収録



■【DVD盤】Single CD+DVD 4,950円

■【CD盤】CD only 1,100円



〈CD収録曲〉※共通

01 ZUTTO

02 CALL ME AGAiN



〈Blu-ray〉

2022.07.03

COLONiZED TOUR at 鳥取県立倉吉未来中心



01 FiNAL SHiTS

02 ​​HiDE the BLUE

03 愛してると言ってくれ

04 SMACK baby SMACK

05 I have no idea.

06 ZENSHiN ZENREi

07 My landscape

08 DiSTANCE

09 stereo future

10 プロミスザスター

11 ごめんね

12 ぴょ

13 DA DANCE!!

14 GiANT KiLLERS

15 オーケストラ

16 サラバかな

17 beautifulさ

18 NON TiE-UP

19 ALL YOU NEED IS LOVE

20 BiSH-星が瞬く夜に-

新曲MUSiC ViDEO 他



