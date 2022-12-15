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出来高変化率ランキング（14時台）～サイバーS、ユニオンツールがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サイバーS、ユニオンツールがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月15日 14:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4880＞ セルソース 2003400 174240 1049.79% -15.1%
＜3134＞ Hamee 776100 69740 1012.85% -14.52%
＜7095＞ MacbeeP 310600 30700 911.73% 15.34%
＜2345＞ クシム 2419400 246760 880.47% 4.82%
＜2931＞ ユーグレナ 8045300 856080 839.78% 10.43%
＜6521＞ オキサイド 467700 57160 718.23% 8.71%
＜4996＞ クミアイ化 3970200 531700 646.70% 10.25%
＜4194＞ ビジョナル 1525100 218620 597.60% -10.27%
＜7110＞ クラシコム 519800 85080 510.95% 14.21%
＜7033＞ MSOL 1179800 198680 493.82% 9.1%
＜4599＞ ステムリム 1204100 228960 425.90% 7.49%
＜5218＞ オハラ 289700 55300 423.87% 1.63%
＜7298＞ 八千代工 1616500 341680 373.10% 10.4%
＜9227＞ マイクロ波化学 12007500 2574480 366.40% 12.63%
＜6425＞ ユニバーサル 1136100 266600 326.14% -3.58%
＜6613＞ QDレーザ 3504600 829580 322.45% -14.51%
＜4881＞ ファンペップ 413800 100940 309.95% -2.34%
＜2986＞ LAHD 165900 45360 265.74% 3.14%
＜9556＞ INTLOOP 414300 119040 248.03% 20%
＜1488＞ 大和Jリート 61740 18136 240.43% 0.05%
<6058> ベクトル 605900 183840 229.58% 4.34%
<3167> TOKAI 532400 164800 223.06% -2.14%
<3652> DMP 983700 305340 222.17% -0.62%
<4174> アピリッツ 107500 33800 218.05% 0.64%
<3810>* サイバーS 272200 88040 209.18% 7.13%
<6278>* ユニオンツール 45800 15120 202.91% -2.4%
<6249> GCジョイコ 510300 169220 201.56% 5.82%
<4422> VALUENEX 269000 89680 199.96% -9.93%
<6078>* バリューHR 194400 66220 193.57% -7.24%
<9218> メンタルヘルスT 517000 176640 192.69% -7.19%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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