ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～サイバーS、ユニオンツールがランクイン

2022年12月15日 14:54

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～サイバーS、ユニオンツールがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月15日　14:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4880＞ セルソース　　　　 　2003400 　174240　 1049.79% -15.1%
＜3134＞ Hamee　　　　 　776100 　69740　 1012.85% -14.52%
＜7095＞ MacbeeP　　 　310600 　30700　 911.73% 15.34%
＜2345＞ クシム　　　　　　 　2419400 　246760　 880.47% 4.82%
＜2931＞ ユーグレナ　　　　 　8045300 　856080　 839.78% 10.43%
＜6521＞ オキサイド　　　　 　467700 　57160　 718.23% 8.71%
＜4996＞ クミアイ化　　　　 　3970200 　531700　 646.70% 10.25%
＜4194＞ ビジョナル　　　　 　1525100 　218620　 597.60% -10.27%
＜7110＞ クラシコム　　　　 　519800 　85080　 510.95% 14.21%
＜7033＞ MSOL　　　　　 　1179800 　198680　 493.82% 9.1%
＜4599＞ ステムリム　　　　 　1204100 　228960　 425.90% 7.49%
＜5218＞ オハラ　　　　　　 　289700 　55300　 423.87% 1.63%
＜7298＞ 八千代工　　　　　 　1616500 　341680　 373.10% 10.4%
＜9227＞ マイクロ波化学　　 　12007500 　2574480　 366.40% 12.63%
＜6425＞ ユニバーサル　　　 　1136100 　266600　 326.14% -3.58%
＜6613＞ QDレーザ　　　　 　3504600 　829580　 322.45% -14.51%
＜4881＞ ファンペップ　　　 　413800 　100940　 309.95% -2.34%
＜2986＞ LAHD　　　　　 　165900 　45360　 265.74% 3.14%
＜9556＞ INTLOOP　　 　414300 　119040　 248.03% 20%
＜1488＞ 大和Jリート　　　 　61740 　18136　 240.43% 0.05%
<6058> ベクトル　　　　　 　605900 　183840　 229.58% 4.34%
<3167> TOKAI　　　　 　532400 　164800　 223.06% -2.14%
<3652> DMP　　　　　　 　983700 　305340　 222.17% -0.62%
<4174> アピリッツ　　　　 　107500 　33800　 218.05% 0.64%
<3810>* サイバーS　　　　 　272200 　88040　 209.18% 7.13%
<6278>* ユニオンツール　　 　45800 　15120　 202.91% -2.4%
<6249> GCジョイコ　　　 　510300 　169220　 201.56% 5.82%
<4422> VALUENEX　 　269000 　89680　 199.96% -9.93%
<6078>* バリューHR　　　 　194400 　66220　 193.57% -7.24%
<9218> メンタルヘルスT　 　517000 　176640　 192.69% -7.19%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る