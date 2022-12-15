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シンバイオ製薬 腎移植後BKウイルス感染症患者を対象とした国際共同第2相臨床試験の 豪州における第1例目の投与を開始
記事提供元：フィスコ
*11:51JST シンバイオ製薬---腎移植後BKウイルス感染症患者を対象とした国際共同第2相臨床試験の 豪州における第1例目の投与を開始
シンバイオ製薬＜4582＞は14日、現在、実施中の腎移植後のBKウイルス感染症患者を対象とした抗ウイルス薬ブリンシドフォビル注射剤（brincidofovir）の国際共同第2相臨床試験のオーストラリアにおける第1例目の投与（FPD :First Patient Dosing）を2022年12月13日に開始したと発表した。
本試験は、現在、有効な治療方法がないため医療ニーズが極めて高い腎移植後のBKウイ
ルス感染症患者を対象に、安全性、忍容性及び有効性等を評価し、次試験のための推奨用量を決定するものであるという。
また、本試験は国際共同治験であり、今回オーストラリアで第1例目の投与を開始したが、今後は日本と韓国においても臨床試験を実施予定であるとしている。《SI》
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