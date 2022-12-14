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日経平均は216円高、FOMCの結果発表やパウエルFRB議長の会見に関心
記事提供元：フィスコ
*14:46JST 日経平均は216円高、FOMCの結果発表やパウエルFRB議長の会見に関心
日経平均は216円高（14時45分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、信越化＜4063＞、ファーストリテ＜9983＞などがプラス寄与上位となっており、一方、資生堂＜4911＞、バンナムHD＜7832＞、日本電産＜6594＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、繊維製品、精密機器、鉱業、非鉄金属、化学が値上がり率上位、空運業、陸運業、倉庫運輸関連、銀行業、ゴム製品が値下がりしている。
日経平均は高値圏で小動きとなっている。今晩は米国で11月の米輸出入物価指数が発表され、日本時間の明日未明には米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、市場の関心が高い。《SK》
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