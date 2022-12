東京・吉祥寺「ひつじのショーン」カフェ冬限定メニュー、 “ベビーショーン”姫りんごホットケーキなど

東京・吉祥寺の「ひつじのショーンカフェ with サンデーブランチ」から、冬の限定メニューが登場する。

■「ひつじのショーン」カフェの冬限定メニュー

■“ベビーショーン”&“ベビービッツァー”のホットケーキ

今回登場する限定メニューの中で注目したいのは、“ベビーショーン”と“ベビービッツァー”をそれぞれイメージした2種類のホットケーキだ。“ベビーショーン”のホットケーキには、姫りんごのコンポートやキャラメリゼしたバニラアイスをトッピング。一方の“ベビービッツァー”のホットケーキには、みかんと金柑をのせ、その上からはちみつをかけて仕上げている。

■ボリューム満点ドリンク

ドリンクには、各キャラクターをモチーフにした、ボリューム満点の2品がラインナップする。“ショーン”をイメージしたアイスカフェモカには、バニラアイスやココアケーキをトッピングし、その上にチョコレートソースをプラス。“ビッツァー”のイエローソーダには、バニラアイスやスポンジケーキ、チェリーを飾った。

■“ショーンご飯”&グラタン風シチューのプレートも

冬仕様のプレートも提供。雪だるまをイメージした“ショーンご飯”と、チキンやペンネの入ったグラタン風シチューをのせた、冬ならではの一品となっている。

【詳細】

ひつじのショーンカフェ with サンデーブランチ 冬限定メニュー

提供期間:2022年12月5日(月)~

場所:ひつじのショーンカフェ with サンデーブランチ

住所:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 吉祥寺パルコ 4階

時間:11:00~20:00(ラストオーダー 19:00)

メニュー:

・「ショーンのウィンタープレート」1,680円

・「ビッツァーの煮込みハンバーグカレー」1,680円

・「カフェモカクレイジー for ショーン」1,380円

・「イエローソーダ クレイジー for ビッツァー」1,380円

・「ベビーショーンの姫りんご&キャラメルホットケーキ」1,300円 ※ドリンクセット

・「ベビービッツァーのみかん&はちみつホットケーキ」1,300円 ※ドリンクセット