*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 塩野義薬、ラクスル、グッドコムアセットなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

インティメート・マージャー＜7072＞ 1424 +16

3rd Party Cookieに依存しない広告プランに測定機能追加。

アイケイケイ＜2198＞ 642 -37

好決算や自社株買い発表も出尽くし感優勢。

塩野義薬＜4507＞ 6973 +110

新型コロナ治療薬「ゾコーバ錠」を日本政府が追加購入。

HOUSEI＜5035＞ 799 +15

顔認証端末とタニタ製アルコール検知器を連携販売開始。

キューブ＜7112＞ 1343 -93

連日軟調な展開が続いて年初来安値更新。

ラクスル＜4384＞ 3755 +700

第1四半期好決算に加えて自社株買い実施も発表。

グッドコムアセット＜3475＞ 875 +150

今期の連続2ケタ増益見通しを高評価。

日医工＜4541＞ 132 +22

株価下げ止まりでマネーゲーム再燃。

萩原工業＜7856＞ 1192 +91

大幅増配計画や中期計画を好材料視。

シルバーライフ＜9262＞ 1910 +171

第1四半期大幅増益決算評価の動きが継続。

明和地所＜8869＞ 678 +49

株主優待制度導入で優待・配当利回り妙味高まる。

鎌倉新書＜6184＞ 1089 +94

8-10月期好決算などを引き続き評価。

じげん＜3679＞ 400 +24

先週半ばにはオンラインでの説明会を開催。

東邦チタニウム＜5727＞ 2921 +107

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

ベイカレント・コンサルティング＜6532＞ 5020 +220

年初来高値更新でショートカバー優勢。

gumi＜3903＞ 778 +3

8-10月期決算を評価の流れが継続。

円谷フィHD＜2767＞ 2595 +85

高値更新による上値妙味の広がり意識も。

アルフレッサ＜2784＞ 1674 +57

特に材料なく買い戻しの動きが主体と観測。

MonotaRO＜3064＞ 2051 -162

11月の月次動向をネガティブ視へ。

日本ハウスHD＜1873＞ 386 -13

今期減配予想などをマイナス視へ。

日本金銭機械<6418> 1123 -41

急ピッチの株価上昇に過熱警戒感も強まる。

シマノ<7309> 22510 -865

特に材料は観測されず機関投資家のリバランス売りか。

くら寿司<2695> 3250 -90

前期実績・今期見通しともに市場予想下振れ。《FA》