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前日に動いた銘柄 part1 塩野義薬、ラクスル、グッドコムアセットなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 塩野義薬、ラクスル、グッドコムアセットなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
インティメート・マージャー＜7072＞ 1424 +16
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アイケイケイ＜2198＞ 642 -37
好決算や自社株買い発表も出尽くし感優勢。
塩野義薬＜4507＞ 6973 +110
新型コロナ治療薬「ゾコーバ錠」を日本政府が追加購入。
HOUSEI＜5035＞ 799 +15
顔認証端末とタニタ製アルコール検知器を連携販売開始。
キューブ＜7112＞ 1343 -93
連日軟調な展開が続いて年初来安値更新。
ラクスル＜4384＞ 3755 +700
第1四半期好決算に加えて自社株買い実施も発表。
グッドコムアセット＜3475＞ 875 +150
今期の連続2ケタ増益見通しを高評価。
日医工＜4541＞ 132 +22
株価下げ止まりでマネーゲーム再燃。
萩原工業＜7856＞ 1192 +91
大幅増配計画や中期計画を好材料視。
シルバーライフ＜9262＞ 1910 +171
第1四半期大幅増益決算評価の動きが継続。
明和地所＜8869＞ 678 +49
株主優待制度導入で優待・配当利回り妙味高まる。
鎌倉新書＜6184＞ 1089 +94
8-10月期好決算などを引き続き評価。
じげん＜3679＞ 400 +24
先週半ばにはオンラインでの説明会を開催。
東邦チタニウム＜5727＞ 2921 +107
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
ベイカレント・コンサルティング＜6532＞ 5020 +220
年初来高値更新でショートカバー優勢。
gumi＜3903＞ 778 +3
8-10月期決算を評価の流れが継続。
円谷フィHD＜2767＞ 2595 +85
高値更新による上値妙味の広がり意識も。
アルフレッサ＜2784＞ 1674 +57
特に材料なく買い戻しの動きが主体と観測。
MonotaRO＜3064＞ 2051 -162
11月の月次動向をネガティブ視へ。
日本ハウスHD＜1873＞ 386 -13
今期減配予想などをマイナス視へ。
日本金銭機械<6418> 1123 -41
急ピッチの株価上昇に過熱警戒感も強まる。
シマノ<7309> 22510 -865
特に材料は観測されず機関投資家のリバランス売りか。
くら寿司<2695> 3250 -90
前期実績・今期見通しともに市場予想下振れ。《FA》
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