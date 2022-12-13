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出来高変化率ランキング（14時台）～グローバルW、ヤーマンがランクイン
*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グローバルW、ヤーマンがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月13日 14:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3475＞ グッドコムA 3269000 161360 1925.90% 20.69%
＜6205＞ ニデックオーケーケー 1358200 78160 1637.72% 7.72%
＜4936＞ アクシージア 3190600 186300 1612.61% 12.31%
＜4384＞ ラクスル 3543900 313360 1030.94% 22.42%
＜7082＞ ジモティー 269600 28180 856.71% -0.48%
＜7856＞ 萩原工業 715000 80080 792.86% 8.27%
＜2301＞ 学情 616400 81320 657.99% -3.19%
＜6184＞ 鎌倉新書 4734200 724020 553.88% 8.64%
＜4334＞ ユークス 941700 157620 497.45% 13.19%
＜1888＞ 若築建 97600 17760 449.55% 3.52%
＜3266＞ ファンドクリG 14661900 2720000 439.04% -1.96%
＜2695＞ くら寿司 741300 159260 365.47% -2.4%
＜3679＞ じげん 1237200 296220 317.66% 7.98%
＜3652＞ DMP 244900 59300 312.98% 9.56%
＜1873＞ 日本ハウスHD 856000 219520 289.94% -3.01%
＜3205＞ ダイドー 877400 232980 276.60% 8.1%
＜3738＞ ティーガイア 345700 92720 272.84% 5.25%
＜2633＞ 野村SPH無 126170 34870 261.83% 1.95%
＜2667＞ イメージワン 424800 119020 256.91% -6.14%
＜4541＞ 日医工 31376800 8906680 252.28% 20%
<5659> 日精線 47700 13780 246.15% 0.24%
<3936>* グローバルW 750300 222940 236.55% 7.17%
<1547> 上場米国 198750 61396 223.72% 1.95%
<3990> UUUM 290400 103240 181.29% -4.86%
<3064> MRO 3310600 1182240 180.03% -7.41%
<2315> CAICAD 1132200 406420 178.58% 2.86%
<1482> iシェアーズ 363121 130740.2 177.74% -0.15%
<4080> 田中化研 700900 260820 168.73% 5.09%
<7711> 助川電気 294200 109600 168.43% 4.83%
<6630>* ヤーマン 1426300 537280 165.47% 1.26%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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