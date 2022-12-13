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出来高変化率ランキング（14時台）～グローバルW、ヤーマンがランクイン

2022年12月13日 14:50

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記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～グローバルW、ヤーマンがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月13日　14:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3475＞ グッドコムA　　　 　3269000 　161360　 1925.90% 20.69%
＜6205＞ ニデックオーケーケー 　1358200 　78160　 1637.72% 7.72%
＜4936＞ アクシージア　　　 　3190600 　186300　 1612.61% 12.31%
＜4384＞ ラクスル　　　　　 　3543900 　313360　 1030.94% 22.42%
＜7082＞ ジモティー　　　　 　269600 　28180　 856.71% -0.48%
＜7856＞ 萩原工業　　　　　 　715000 　80080　 792.86% 8.27%
＜2301＞ 学情　　　　　　　 　616400 　81320　 657.99% -3.19%
＜6184＞ 鎌倉新書　　　　　 　4734200 　724020　 553.88% 8.64%
＜4334＞ ユークス　　　　　 　941700 　157620　 497.45% 13.19%
＜1888＞ 若築建　　　　　　 　97600 　17760　 449.55% 3.52%
＜3266＞ ファンドクリG　　 　14661900 　2720000　 439.04% -1.96%
＜2695＞ くら寿司　　　　　 　741300 　159260　 365.47% -2.4%
＜3679＞ じげん　　　　　　 　1237200 　296220　 317.66% 7.98%
＜3652＞ DMP　　　　　　 　244900 　59300　 312.98% 9.56%
＜1873＞ 日本ハウスHD　　 　856000 　219520　 289.94% -3.01%
＜3205＞ ダイドー　　　　　 　877400 　232980　 276.60% 8.1%
＜3738＞ ティーガイア　　　 　345700 　92720　 272.84% 5.25%
＜2633＞ 野村SPH無　　　 　126170 　34870　 261.83% 1.95%
＜2667＞ イメージワン　　　 　424800 　119020　 256.91% -6.14%
＜4541＞ 日医工　　　　　　 　31376800 　8906680　 252.28% 20%
<5659> 日精線　　　　　　 　47700 　13780　 246.15% 0.24%
<3936>* グローバルW　　　 　750300 　222940　 236.55% 7.17%
<1547> 上場米国　　　　　 　198750 　61396　 223.72% 1.95%
<3990> UUUM　　　　　 　290400 　103240　 181.29% -4.86%
<3064> MRO　　　　　　 　3310600 　1182240　 180.03% -7.41%
<2315> CAICAD　　　 　1132200 　406420　 178.58% 2.86%
<1482> iシェアーズ　　　 　363121 　130740.2　 177.74% -0.15%
<4080> 田中化研　　　　　 　700900 　260820　 168.73% 5.09%
<7711> 助川電気　　　　　 　294200 　109600　 168.43% 4.83%
<6630>* ヤーマン　　　　　 　1426300 　537280　 165.47% 1.26%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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