ＰＯＰＥＲ　一時ストップ高、23年10月期の営業損益予想は黒字転換、顧客基盤の拡大推進／新興市場スナップショット

*13:19JST ＜5134＞ ＰＯＰＥＲ 806 +73

一時ストップ高。23年10月期の営業損益予想を0.72億円の黒字と発表している。学習塾業界のアナログ業務を効率化するコミュニケーションツール「Comiru」の開発・運用に注力するほか、英会話や音楽教室、プログラミング教室など顧客基盤の拡大を進め、黒字に転換する見通し。22年10月期の営業損益は有料契約企業数の増加や顧客単価の上昇などを受け、0.20億円の赤字（前期実績1.80億円の赤字）に縮小した。《ST》