12/13の強弱材料

*08:31JST 12/13

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34005.04、+528.58）

・ナスダック総合指数は上昇（11143.74、+139.12）

・1ドル＝137.60-70円

・シカゴ日経先物は上昇（27995、大阪比+225）

・SOX指数は上昇（2779.21、+58.19）

・米原油先物は上昇（73.17、+2.15）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27842.33、-58.68）

・VIX指数は上昇（25.00、+2.17）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）

・投信概況（10月）

・プロパティ・テクノロジーズが新規上場

・独CPI（11月）

・英失業率（11月）

・英ILO失業率（3カ月）（10月）

・独ZEW期待指数（12月）

・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（10月）

・米消費者物価コア指数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（14日まで）

・欧州連合（EU）運輸・通信・エネルギー相臨時理事会

・英イングランド銀行（中央銀行）が金融安定報告公表

・ウクライナ支援に関する国際会議

・石油輸出国機構（OPEC）月報

・米30年物国債入札

・英10年物国債入札

・イタリア3年物と7年物国債入札《ST》