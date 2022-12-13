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12/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 12/13
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34005.04、+528.58）
・ナスダック総合指数は上昇（11143.74、+139.12）
・1ドル＝137.60-70円
・シカゴ日経先物は上昇（27995、大阪比+225）
・SOX指数は上昇（2779.21、+58.19）
・米原油先物は上昇（73.17、+2.15）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（27842.33、-58.68）
・VIX指数は上昇（25.00、+2.17）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀営業毎旬報告（12月10日現在）
・投信概況（10月）
・プロパティ・テクノロジーズが新規上場
・独CPI（11月）
・英失業率（11月）
・英ILO失業率（3カ月）（10月）
・独ZEW期待指数（12月）
・ブラジル中央銀行金融政策委員会（COPOM）議事録公表
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（10月）
・米消費者物価コア指数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（14日まで）
・欧州連合（EU）運輸・通信・エネルギー相臨時理事会
・英イングランド銀行（中央銀行）が金融安定報告公表
・ウクライナ支援に関する国際会議
・石油輸出国機構（OPEC）月報
・米30年物国債入札
・英10年物国債入札
・イタリア3年物と7年物国債入札《ST》
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