日本最大の年越しロックフェス「カウントダウン・ジャパン 22/23」千葉・幕張メッセで4日間

日本最大の年越しロック・フェスティバル「カウントダウン・ジャパン 22/23(COUNTDOWN JAPAN 22/23)」が、2022年12月28日(水)・29日(木)・30日(金)・31日(土)の4日間、千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催される。

■音楽フェス「カウントダウン・ジャパン」とは

「カウントダウン・ジャパン」は、ロッキング・オン・ジャパンが企画制作を手掛ける、日本最大の年越しロック・フェスティバル。毎年豪華アーティストが多数集結し、1年の終わりと新年の幕開けをライブステージで盛り上げる。

■注目の出演アーティスト

2022年の出演者には、アニメ『よふかしのうた』の主題歌を務めたことで話題のCreepy Nuts(クリーピーナッツ)や、アニメ『チェンソーマン』のエンディングに新曲を書き下ろしたVaundy(バウンディ)、2023年をもって解散することを発表しているBiSH(ビッシュ)らがラインナップ。

映画『君を愛したひとりの僕へ』主題歌を担当するSaucy Dog(サウシードッグ)や、新曲「くびったけ」で話題を集めるyama(ヤマ)にも注目だ。

■出演者一覧&タイムテーブル

■12月28日(水)出演者

[Alexandros] / Uru / Awich / ガールズ・オン・ザ・ラン / Creepy Nuts / KREVA / Kroi / コレサワ / Saucy Dog / 櫻坂46 / 湘南乃風 / 水曜日のカンパネラ / SKY-HI / 鈴木愛理 / Da-iCE / chilldspot / にしな / Vaundy / BiSH / フジファブリック / flumpool / ベリーグッドマン / マカロニえんぴつ / milet / MONGOL800 / 緑黄色社会 / RAISE A SUILEN / WurtS / wacci

■12月29日(木)出演者

4s4ki / アンジュルム / Eve / indigo la End / 神はサイコロを振らない / キタニタツヤ / クリープハイプ / KOTORI / ZAZEN BOYS / SHE'S / Juice=Juice / SUPER BEAVER / SCANDAL / sumika / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / ハンブレッダーズ / My Hair is Bad / モーニング娘。'22 / 優里 / UNISON SQUARE GARDEN / リーガルリリー / Little Glee Monster / リュックと添い寝ごはん / Reol / Alstroemeria

※秋山黄色は出演辞退。

■12月30日(金)出演者

ART-SCHOOL / ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / Ado / amazarashi / 石崎ひゅーい / 映秀。 / &TEAM / KANA-BOON / 9mm Parabellum Bullet / ゲスの極み乙女 / coldrain / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHANK / 女王蜂 / スキマスイッチ / CHiCO with HoneyWorks / ツユ / DISH// / XIIX / Nothing's Carved In Stone / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / フレデリック / yama / Roselia / ROTTENGRAFFTY / Verxina

■12月31日(土)出演者

Ivy to Fraudulent Game / アオノオトシゴ / 打首獄門同好会 / おいしくるメロンパン / Awesome City Club / OKAMOTO'S / オレンジスパイニクラブ / KEYTALK / きゃりーぱみゅぱみゅ / キュウソネコカミ / the quiet room / go!go!vanillas / Cocco / kobore / Survive Said The Prophet / サンボマスター / the shes gone / ジェニーハイ / -真天地開闢集団-ジグザグ / ストレイテナー / 10-FEET / NEE / ねぐせ。 / ネクライトーキー / PEOPLE 1 / 羊文学 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / THE BAWDIES / ポルカドットスティングレイ / マルシィ / Mr.ふぉるて / miwa / め組 / reGretGirl / レトロリロン

※最終出演者情報。

■開催概要

音楽フェス「カウントダウン・ジャパン 22/23」

開催日程:2022年12月28日(水)~12月31日(土)

会場:幕張メッセ国際展示場1~8ホール・イベントホール

住所:千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

時間:

<12月28日(水)・29日(木)・30日(金)>

開場 9:00/開演 11:00/終演 20:40(予定)

<12月31日(土)>

開場 12:30/開演 14:40/終演 28:45(予定)

■チケット情報

チケット:第3次抽選先行受付をもって。全券種が売り切れ。2022年12月12日(月)16:00より公式リセールを実施予定。詳細は後日発表。

料金:

<12月28日(水)・29日(木)・30日(金)>

1日券 13,000円/2日セット券 25,000円/3日セット券 34,000円

<12月31日(土)>

1日券 13,500円/2日セット券 25,500円/3日セット券 34,500円

<全日>

4日セット券 42,500円

※すべて電子チケット。

※1回の先行につき2枚まで申し込み可能。

※6歳未満は無料。保護者同伴。

※体調不良・発熱、その他いかなる理由でも、購入したチケットの払い戻しは不可。

※代表者として同じ先行に複数回申し込んだ場合、最新の申し込み以外無効。

※同行者として複数回申し込んだ場合はすべて有効。重複抽選となった場合もキャンセル不可。

※チケット詳細は公式サイト(https://countdownjapan.jp/)を確認。