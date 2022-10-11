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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、英ILO失業率(3カ月)など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、英ILO失業率(3カ月)など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(8月) 621億円 2290億円
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀
行)
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(9月) 45.5
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(9月) 49.4
入国者数の上限撤廃など新型コロナの水際対策緩和
＜海外＞
15:00 英・失業率(9月) 3.9％
15:00 英・ILO失業率(3カ月)(8月) 3.6％ 3.6％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.09％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月) 7.14％ 8.73％
IMFが世界経済見通し(WEO)公表
米・クリーブランド連銀総裁が講演
英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演
米・3年債入札
米・メタ・プラットフォームズ、「メタコネクト」《FA》
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