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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、英ILO失業率(3カ月)など

2022年10月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、英失業率、英ILO失業率(3カ月)など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(8月)　621億円　2290億円
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀
行)
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(9月)　　45.5
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(9月)　　49.4


入国者数の上限撤廃など新型コロナの水際対策緩和


＜海外＞
15:00　英・失業率(9月)　　3.9％
15:00　英・ILO失業率(3カ月)(8月)　3.6％　3.6％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.09％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(9月)　7.14％　8.73％


IMFが世界経済見通し(WEO)公表

米・クリーブランド連銀総裁が講演

英・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演

米・3年債入札

米・メタ・プラットフォームズ、「メタコネクト」《FA》

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