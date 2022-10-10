*07:33JST 今日の為替市場ポイント：◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性低い

リスク回避的なユーロ売り・米ドル買いは一巡しつつあるが、ユーロ圏経済の大幅減速の懸念は消えていない。米長期金利は上昇しており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

【ユーロ売り要因】

・欧州におけるエネルギー供給不安

・欧州諸国の財政悪化、景気後退入りのリスク増大

・日本政府・日銀による円買い介入

【ユーロ買い要因】

・日欧金利差拡大観測

・ドイツのインフレ率は高止まりの様相

・欧州諸国は代替エネルギーを今年後半までに確保する可能性《MK》