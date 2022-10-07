*06:30JST 今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、家計支出、景気先行CI指数など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(8月) 1.5％ 1.3％

08:30 実質賃金総額(8月) -1.9％ -1.8％

08:30 家計支出(8月) 7.2％ 3.4％

10:00 営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)

14:00 景気先行CI指数(8月) 98.9

14:00 景気一致指数(8月) 100.1

15:00 コール市場残高(9月、日本銀行)



キューブが東証グロースに新規上場(公開価格:2140円)



＜海外＞

14:45 スイス・失業率(9月) 2.0％ 2.0％

15:00 独・鉱工業生産指数(8月) -0.5％ -0.3％

21:00 ブ・小売売上高(8月) -0.8％

21:00 ブ・広義小売売上高(8月) -0.7％

21:30 米・非農業部門雇用者数(9月) 25.0万人 31.5万人

21:30 米・失業率(9月) 3.7％ 3.7％

21:30 米・平均時給(9月) 5.2％ 5.2％

21:30 加・失業率(9月) 5.5％ 5.4％

23:00 米・卸売在庫(8月) 1.3％

25:00 露・CPI(9月) -0.52％

28:00 米・消費者信用残高(8月) 250.00億ドル 238.11億ドル



中・外貨準備高(9月) 3兆548億8千万ドル

欧・欧首脳非公式会議

米・ニューヨーク連銀総裁が質疑応答に参加



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》