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今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、家計支出、景気先行CI指数など

2022年10月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：毎月勤労統計、家計支出、景気先行CI指数など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(8月)　1.5％　1.3％
08:30　実質賃金総額(8月)　-1.9％　-1.8％
08:30　家計支出(8月)　7.2％　3.4％
10:00　営業毎旬報告(9月30日現在、日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(8月)　　98.9
14:00　景気一致指数(8月)　　100.1
15:00　コール市場残高(9月、日本銀行)


キューブが東証グロースに新規上場(公開価格:2140円)


＜海外＞
14:45　スイス・失業率(9月)　2.0％　2.0％
15:00　独・鉱工業生産指数(8月)　-0.5％　-0.3％
21:00　ブ・小売売上高(8月)　　-0.8％
21:00　ブ・広義小売売上高(8月)　　-0.7％
21:30　米・非農業部門雇用者数(9月)　25.0万人　31.5万人
21:30　米・失業率(9月)　3.7％　3.7％
21:30　米・平均時給(9月)　5.2％　5.2％
21:30　加・失業率(9月)　5.5％　5.4％
23:00　米・卸売在庫(8月)　　1.3％
25:00　露・CPI(9月)　　-0.52％
28:00　米・消費者信用残高(8月)　250.00億ドル　238.11億ドル


中・外貨準備高(9月)　　3兆548億8千万ドル

欧・欧首脳非公式会議

米・ニューヨーク連銀総裁が質疑応答に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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