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出来高変化率ランキング（10時台）～大谷工業、三陽商などがランクイン
*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大谷工業、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月6日 10:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4978＞ リプロセル 7775000 476760 1530.8% 13.27%
＜3998＞ すららネット 1572800 118040 1232.43% -2.04%
＜5939＞* 大谷工業 6800 720 844.44% 7.4%
＜4170＞ KaizenPF 6476200 708260 814.38% 17.87%
＜9867＞ ソレキア 30000 5300 466.04% 17.99%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 1868700 401640 365.27% 5.67%
＜2625＞* iFETPX 48628 11320.8 329.55% -0.21%
＜7679＞ 薬王堂HD 102100 26460 285.87% 8.46%
＜2513＞* 野村外国株式 113690 30510 272.63% 0.67%
＜1656＞ iS米債7 48080 14113.2 240.67% -0.48%
＜7063＞ バードマン 378000 115780 226.48% 18.87%
＜7367＞ セルム 529900 177520 198.5% 14.71%
＜2511＞ 野村外国債券 103190 36330 184.04% -1.08%
＜4825＞ WNIウェザー 144600 58580 146.84% -10.6%
＜9274＞ KPPグループHD 2008300 838600 139.48% 9.27%
＜9876＞ コックス 875500 384540 127.67% -9.45%
＜8929＞ 青山財 132800 64320 106.47% 5.27%
＜8011＞* 三陽商 226800 111180 103.99% 7.01%
＜2659＞ サンエー 89000 44140 101.63% 5.68%
＜4343＞ イオンファン 177700 89520 98.5% -3.38%
<9262> シルバーライフ 88300 44500 98.43% 4.41%
<8919> カチタス 280500 146940 90.89% -5.5%
<4755> 楽天グループ 20924900 11078020 88.89% 5.19%
<1330> 上場225 89900 48848 84.04% 0.59%
<4412> サイエンスアーツ 65200 35840 81.92% 5.76%
<3493> ADL 3524 1981.8 77.82% 1.37%
<1487>* 上米債HE 2380 1463.6 62.61% -0.93%
<6552> GameWith 343700 215120 59.77% 0.53%
<2510>* 野村国内債券 95410 62730 52.1% -0.14%
<7606> Uアローズ 374000 261980 42.76% 4.97%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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