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出来高変化率ランキング（10時台）～大谷工業、三陽商などがランクイン

2022年10月6日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～大谷工業、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月6日　10:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4978＞ リプロセル　　　　 7775000 　476760　 1530.8% 13.27%
＜3998＞ すららネット　　　　1572800 　118040　 1232.43% -2.04%
＜5939＞* 大谷工業　　　　　　6800 　720　 844.44% 7.4%
＜4170＞ KaizenPF　　6476200 　708260　 814.38% 17.87%
＜9867＞ ソレキア　　　　　　30000 　5300　 466.04% 17.99%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル　　1868700 　401640　 365.27% 5.67%
＜2625＞* iFETPX　　　　48628 　11320.8　 329.55% -0.21%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　　102100 　26460　 285.87% 8.46%
＜2513＞* 野村外国株式　　　　113690 　30510　 272.63% 0.67%
＜1656＞ iS米債7　　　　　48080 　14113.2　 240.67% -0.48%
＜7063＞ バードマン　　　　　378000 　115780　 226.48% 18.87%
＜7367＞ セルム　　　　　　　529900 　177520　 198.5% 14.71%
＜2511＞ 野村外国債券　　　　103190 　36330　 184.04% -1.08%
＜4825＞ WNIウェザー　　　144600 　58580　 146.84% -10.6%
＜9274＞ KPPグループHD　　　2008300 　838600　 139.48% 9.27%
＜9876＞ コックス　　　　　　875500 　384540　 127.67% -9.45%
＜8929＞ 青山財　　　　　　　132800 　64320　 106.47% 5.27%
＜8011＞* 三陽商　　　　　　　226800 　111180　 103.99% 7.01%
＜2659＞ サンエー　　　　　　89000 　44140　 101.63% 5.68%
＜4343＞ イオンファン　　　　177700 　89520　 98.5% -3.38%
<9262> シルバーライフ　　　88300 　44500　 98.43% 4.41%
<8919> カチタス　　　　　　280500 　146940　 90.89% -5.5%
<4755> 楽天グループ　　　　20924900 　11078020　 88.89% 5.19%
<1330> 上場225　　　　　89900 　48848　 84.04% 0.59%
<4412> サイエンスアーツ　　65200 　35840　 81.92% 5.76%
<3493> ADL　　　　　　　3524 　1981.8　 77.82% 1.37%
<1487>* 上米債HE　　　　　2380 　1463.6　 62.61% -0.93%
<6552> GameWith　　343700 　215120　 59.77% 0.53%
<2510>* 野村国内債券　　　　95410 　62730　 52.1% -0.14%
<7606> Uアローズ　　　　　374000 　261980　 42.76% 4.97%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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