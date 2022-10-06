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出来高変化率ランキング（9時台）～霞ヶ関キャピタ、薬王堂HDなどがランクイン

2022年10月6日 09:46

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記事提供元：フィスコ

*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～霞ヶ関キャピタ、薬王堂HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月6日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4978＞ リプロセル　　　　 4988200 　476760　 946.27% 15.64%
＜3998＞ すららネット　　　　1018600 　118040　 762.93% 3.16%
#VALUE!＜1656＞ iS米債7　　　　　42573 　14113.2　 201.65% -0.52%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタ　　　ル 1012400 　401640　 152.07% 5.32%
＜7679＞ 薬王堂HD　　　　　48100 　26460　 81.78% 7.83%
＜9876＞ コックス　　　　　　626600 　384540　 62.95% -8.46%
＜3493＞ ADL　　　　　　　3176 　1981.8　 60.26% 0.82%
＜2659＞ サンエー　　　　　　68900 　44140　 56.09% 6.93%
＜9867＞ ソレキア　　　　　　8200 　5300　 54.72% 6.29%
＜4343＞ イオンファン　　　　126200 　89520　 40.97% -3.38%
＜8919＞ カチタス　　　　　　203600 　146940　 38.56% -5.64%
＜4825＞ WNIウェザー　　　80400 　58580　 37.25% -10.48%
＜7367＞ セルム　　　　　　　242900 　177520　 36.83% 12.35%
＜1330＞ 上場225　　　　　64220 　48848　 31.47% 0.68%
＜9274＞ KPPグループHD　1054100 　838600　 25.7% 8.49%
＜2301＞ 学情　　　　　　　　107700 　86400　 24.65% -1.59%
＜4755＞ 楽天グループ　　　　13542500 　11078020　 22.25% 7.18%
＜7063＞ バードマン　　　　　135700 　115780　 17.21% 5.99%
＜1580＞ 日経-1倍　　　　　44560 　40114　 11.08% -0.81%
＜1615＞ 銀行　　　　　　　　2058100 　1901880　 8.21% 0.79%
<2039> 原油ベア　　　　　　126618 　118291.2　 7.04% -2.96%
<6552> GameWith　　219800 　215120　 2.18% -0.53%
<5212> 不二硝子　　　　　　7200 　7060　 1.98% 2.56%
<7606> Uアローズ　　　　　264800 　261980　 1.08% 5.18%
<7856> 萩原工業　　　　　　129300 　136780　 -5.47% 0.38%
<8929> 青山財　　　　　　　60500 　64320　 -5.94% 3.55%
<9262> シルバーライフ　　　41600 　44500　 -6.52% 4.69%
<2511> 野村外国債券　　　　33680 　36330　 -7.29% -0.99%
<4412> サイエンスアー　　　ツ 32100 　35840　 -10.44% 5.84%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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