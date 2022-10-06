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出来高変化率ランキング（9時台）～霞ヶ関キャピタ、薬王堂HDなどがランクイン
*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～霞ヶ関キャピタ、薬王堂HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月6日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4978＞ リプロセル 4988200 476760 946.27% 15.64%
＜3998＞ すららネット 1018600 118040 762.93% 3.16%
#VALUE!＜1656＞ iS米債7 42573 14113.2 201.65% -0.52%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタ ル 1012400 401640 152.07% 5.32%
＜7679＞ 薬王堂HD 48100 26460 81.78% 7.83%
＜9876＞ コックス 626600 384540 62.95% -8.46%
＜3493＞ ADL 3176 1981.8 60.26% 0.82%
＜2659＞ サンエー 68900 44140 56.09% 6.93%
＜9867＞ ソレキア 8200 5300 54.72% 6.29%
＜4343＞ イオンファン 126200 89520 40.97% -3.38%
＜8919＞ カチタス 203600 146940 38.56% -5.64%
＜4825＞ WNIウェザー 80400 58580 37.25% -10.48%
＜7367＞ セルム 242900 177520 36.83% 12.35%
＜1330＞ 上場225 64220 48848 31.47% 0.68%
＜9274＞ KPPグループHD 1054100 838600 25.7% 8.49%
＜2301＞ 学情 107700 86400 24.65% -1.59%
＜4755＞ 楽天グループ 13542500 11078020 22.25% 7.18%
＜7063＞ バードマン 135700 115780 17.21% 5.99%
＜1580＞ 日経-1倍 44560 40114 11.08% -0.81%
＜1615＞ 銀行 2058100 1901880 8.21% 0.79%
<2039> 原油ベア 126618 118291.2 7.04% -2.96%
<6552> GameWith 219800 215120 2.18% -0.53%
<5212> 不二硝子 7200 7060 1.98% 2.56%
<7606> Uアローズ 264800 261980 1.08% 5.18%
<7856> 萩原工業 129300 136780 -5.47% 0.38%
<8929> 青山財 60500 64320 -5.94% 3.55%
<9262> シルバーライフ 41600 44500 -6.52% 4.69%
<2511> 野村外国債券 33680 36330 -7.29% -0.99%
<4412> サイエンスアー ツ 32100 35840 -10.44% 5.84%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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