スマレジ　大幅に反発、クラウドPOSレジの9月の登録店舗数が1271店増、前月から伸び拡大／新興市場スナップショット

*09:30JST ＜4431＞ スマレジ 1198 +44

大幅に反発。タブレットを利用したクラウドPOSレジ「スマレジ」の9月時点の登録店舗数が前月比1271店増の11万7338店になったと発表している。内訳は、無料プランが892店増の9万1038店、有料プランは379店増の2万6300店。登録店舗数の伸びが前月（986店増）から拡大したことが好感されている。また、最近の株価が下げ渋っており、底打ち感があることも買いにつながっているようだ。《ST》