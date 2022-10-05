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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、MXSJリートがランクイン
*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、MXSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月5日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4173＞ WACUL 2055900 37180 5429.59% 3.98%
＜7359＞ 東京通信 2443800 228720 968.47% 11.43%
＜9610＞ ウィルソンLW 6982600 667660 945.83% 25.77%
＜9227＞ マイクロ波化学 23596000 2543580 827.67% 4.36%
＜4444＞ インフォネット 59400 6960 753.45% 3.31%
＜2471＞ エスプール 2997100 458720 553.36% -9.24%
＜1591＞ J日経400 13400 2090.2 541.09% 0.55%
＜2561＞* iS日国際 69514 10860.8 540.04% -0.31%
＜1615＞ 銀行 4383100 804180 445.04% -0.06%
＜3358＞ ワイエスフード 3606000 878520 310.46% -8.13%
＜9842＞ アークランズ 1527700 376520 305.74% 10.6%
＜9876＞ コックス 744600 216280 244.28% 2.03%
＜3377＞ バイク王 508400 162560 212.75% -5.91%
＜1597＞* MXSJリート 27110 9244 193.27% -0.49%
＜3031＞ ラクーンHD 722800 249900 189.24% 3.27%
＜2845＞ 野村ナスH有 170720 59570 186.59% 1.32%
＜7138＞ TORICO 44000 16240 170.94% 4.73%
＜4376＞ くふうカンパニー 314600 119280 163.75% 4.57%
＜3798＞ ULSグループ 49800 19060 161.28% -2.32%
＜8011＞* 三陽商 207600 80480 157.95% 2.74%
<7047> ポート 518800 202460 156.25% -2.23%
<6552> GameWith 389100 153420 153.62% 0.54%
<3498> 霞ヶ関キャピタル 730900 289580 152.40% 19.83%
<4194> ビジョナル 1009100 410940 145.56% 2.79%
<4825> WNIウェザー 99100 41620 138.11% 1.77%
<9270> バリュエンス 151800 64420 135.64% 7.86%
<2372>* アイロムG 159400 69520 129.29% 4.64%
<9262> シルバーライフ 79000 34940 126.10% 5.53%
<2620> iS米債13 30856 13807 123.48% -0.62%
<6634> ネクスグループ 132400 59980 120.74% -2.22%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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