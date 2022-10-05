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出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、MXSJリートがランクイン

2022年10月5日 15:04

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記事提供元：フィスコ

*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～iS日国際、MXSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月5日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4173＞ WACUL　　　　 　2055900 　37180　 5429.59% 3.98%
＜7359＞ 東京通信　　　　　 　2443800 　228720　 968.47% 11.43%
＜9610＞ ウィルソンLW　　 　6982600 　667660　 945.83% 25.77%
＜9227＞ マイクロ波化学　　 　23596000 　2543580　 827.67% 4.36%
＜4444＞ インフォネット　　 　59400 　6960　 753.45% 3.31%
＜2471＞ エスプール　　　　 　2997100 　458720　 553.36% -9.24%
＜1591＞ J日経400　　　 　13400 　2090.2　 541.09% 0.55%
＜2561＞* iS日国際　　　　 　69514 　10860.8　 540.04% -0.31%
＜1615＞ 銀行　　　　　　　 　4383100 　804180　 445.04% -0.06%
＜3358＞ ワイエスフード　　 　3606000 　878520　 310.46% -8.13%
＜9842＞ アークランズ　　　 　1527700 　376520　 305.74% 10.6%
＜9876＞ コックス　　　　　 　744600 　216280　 244.28% 2.03%
＜3377＞ バイク王　　　　　 　508400 　162560　 212.75% -5.91%
＜1597＞* MXSJリート　　 　27110 　9244　 193.27% -0.49%
＜3031＞ ラクーンHD　　　 　722800 　249900　 189.24% 3.27%
＜2845＞ 野村ナスH有　　　 　170720 　59570　 186.59% 1.32%
＜7138＞ TORICO　　　 　44000 　16240　 170.94% 4.73%
＜4376＞ くふうカンパニー　 　314600 　119280　 163.75% 4.57%
＜3798＞ ULSグループ　　 　49800 　19060　 161.28% -2.32%
＜8011＞* 三陽商　　　　　　 　207600 　80480　 157.95% 2.74%
<7047> ポート　　　　　　 　518800 　202460　 156.25% -2.23%
<6552> GameWith　 　389100 　153420　 153.62% 0.54%
<3498> 霞ヶ関キャピタル　 　730900 　289580　 152.40% 19.83%
<4194> ビジョナル　　　　 　1009100 　410940　 145.56% 2.79%
<4825> WNIウェザー　　 　99100 　41620　 138.11% 1.77%
<9270> バリュエンス　　　 　151800 　64420　 135.64% 7.86%
<2372>* アイロムG　　　　 　159400 　69520　 129.29% 4.64%
<9262> シルバーライフ　　 　79000 　34940　 126.10% 5.53%
<2620> iS米債13　　　 　30856 　13807　 123.48% -0.62%
<6634> ネクスグループ　　 　132400 　59980　 120.74% -2.22%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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