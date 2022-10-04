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出来高変化率ランキング（14時台）～エネクス、REITETFがランクイン
*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エネクス、REITETFがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月4日 14:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜3906＞ ALBERT 611600 13600 4397.06% 64.5%
＜5008＞ 東亜石 165000 8660 1805.31% 16.47%
＜3393＞ スターティアH 1488100 148080 904.93% 8.29%
＜9254＞ ラバブルマーケ 2778400 411120 575.81% -5.82%
＜3186＞ ネクステージ 4357100 676740 543.84% -14.13%
＜1712＞ ダイセキS 438600 70260 524.25% -4.72%
＜7389＞ あいちFG 441600 71960 513.67% 6.8%
＜3549＞ クスリのアオキ 651600 126480 415.18% 14.96%
＜9610＞ ウィルソンLW 1739000 341960 408.54% -1.52%
＜9227＞ マイクロ波化学 7009300 1426000 391.54% 17.01%
＜7063＞ バードマン 339200 73840 359.37% 7.83%
＜7692＞ Eインフィニティ 725300 184180 293.80% -0.95%
＜1542＞ 純銀信託 32705 8414.2 288.69% 5.54%
＜3358＞ ワイエスフード 1757400 521040 237.29% 24.54%
＜7599＞ IDOM 1746500 578180 202.07% -4.38%
＜4977＞ ニッタゼラチン 518500 172480 200.61% 7.37%
＜6094＞ フリークHD 306600 104420 193.62% 6.63%
＜2513＞ 野村外国株式 58960 20712 184.67% 3.31%
＜6556＞ ウェルビー 790400 284760 177.57% 9.56%
＜8337＞ 千葉興銀 505600 183260 175.89% 5.3%
<1369> DIAM225 13719 5062.6 170.99% 2.88%
<7187> Jリース 542400 202280 168.14% 5.41%
<8133>* エネクス 391900 146540 167.44% 1.38%
<1343>* REITETF 1180070 450932 161.70% 1.16%
<7610> テイツー 6059500 2327620 160.33% -0.87%
<4997> 日農薬 807100 312100 158.60% 3.75%
<4194> ビジョナル 730500 292520 149.73% 11.98%
<9793> ダイセキ 427800 171620 149.27% 0.23%
<1663>* K＆Oエナジー 85200 35320 141.22% 1.68%
<1541> 純プラ信 51085 21177.6 141.22% 2.56%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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