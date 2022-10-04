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出来高変化率ランキング（14時台）～エネクス、REITETFがランクイン

2022年10月4日 14:46

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記事提供元：フィスコ

*14:46JST 出来高変化率ランキング（14時台）～エネクス、REITETFがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [10月4日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜3906＞ ALBERT　　　 　611600 　13600　 4397.06% 64.5%
＜5008＞ 東亜石　　　　　　 　165000 　8660　 1805.31% 16.47%
＜3393＞ スターティアH　　 　1488100 　148080　 904.93% 8.29%
＜9254＞ ラバブルマーケ　　 　2778400 　411120　 575.81% -5.82%
＜3186＞ ネクステージ　　　 　4357100 　676740　 543.84% -14.13%
＜1712＞ ダイセキS　　　　 　438600 　70260　 524.25% -4.72%
＜7389＞ あいちFG　　　　 　441600 　71960　 513.67% 6.8%
＜3549＞ クスリのアオキ　　 　651600 　126480　 415.18% 14.96%
＜9610＞ ウィルソンLW　　 　1739000 　341960　 408.54% -1.52%
＜9227＞ マイクロ波化学　　 　7009300 　1426000　 391.54% 17.01%
＜7063＞ バードマン　　　　 　339200 　73840　 359.37% 7.83%
＜7692＞ Eインフィニティ　 　725300 　184180　 293.80% -0.95%
＜1542＞ 純銀信託　　　　　 　32705 　8414.2　 288.69% 5.54%
＜3358＞ ワイエスフード　　 　1757400 　521040　 237.29% 24.54%
＜7599＞ IDOM　　　　　 　1746500 　578180　 202.07% -4.38%
＜4977＞ ニッタゼラチン　　 　518500 　172480　 200.61% 7.37%
＜6094＞ フリークHD　　　 　306600 　104420　 193.62% 6.63%
＜2513＞ 野村外国株式　　　 　58960 　20712　 184.67% 3.31%
＜6556＞ ウェルビー　　　　 　790400 　284760　 177.57% 9.56%
＜8337＞ 千葉興銀　　　　　 　505600 　183260　 175.89% 5.3%
<1369> DIAM225　　 　13719 　5062.6　 170.99% 2.88%
<7187> Jリース　　　　　 　542400 　202280　 168.14% 5.41%
<8133>* エネクス　　　　　 　391900 　146540　 167.44% 1.38%
<1343>* REITETF　　 　1180070 　450932　 161.70% 1.16%
<7610> テイツー　　　　　 　6059500 　2327620　 160.33% -0.87%
<4997> 日農薬　　　　　　 　807100 　312100　 158.60% 3.75%
<4194> ビジョナル　　　　 　730500 　292520　 149.73% 11.98%
<9793> ダイセキ　　　　　 　427800 　171620　 149.27% 0.23%
<1663>* K＆Oエナジー　　 　85200 　35320　 141.22% 1.68%
<1541> 純プラ信　　　　　 　51085 　21177.6　 141.22% 2.56%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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