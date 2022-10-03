関連記事
三益半導 大幅反発、今期は市場想定上回る大幅増益見通しに
記事提供元：フィスコ
*11:13JST 三益半導---大幅反発、今期は市場想定上回る大幅増益見通しに
三益半導＜8155＞は大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は32億円で前年同期比75.7％増益に。300ミリウエハーを中心に半導体生産が好調に推移したようだ。また、未定としていた23年5月期の業績計画も公表、営業利益は110億円で前期比45.6％増の見通しとしている。年間配当金計画も前期比19円増の64円としている。営業利益は90億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る水準。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 東亜石 ストップ高買い気配、出光興産が完全子会社化目指してTOB 10/ 3 11:01
- スターティアH ストップ高買い気配、想定以上の大幅上方修正を発表 10/ 3 10:36
- カナモトは調整一巡、23年10月期収益拡大期待 10/ 3 10:11
- ASIAN STARはモミ合い煮詰まり感、22年12月期営業黒字転換予想 10/ 3 10:11
- シナネンホールディングスは05年高値に接近 10/ 3 10:11