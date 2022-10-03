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三益半導　大幅反発、今期は市場想定上回る大幅増益見通しに

2022年10月3日 11:13

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記事提供元：フィスコ

*11:13JST 三益半導---大幅反発、今期は市場想定上回る大幅増益見通しに
三益半導＜8155＞は大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は32億円で前年同期比75.7％増益に。300ミリウエハーを中心に半導体生産が好調に推移したようだ。また、未定としていた23年5月期の業績計画も公表、営業利益は110億円で前期比45.6％増の見通しとしている。年間配当金計画も前期比19円増の64円としている。営業利益は90億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る水準。《ST》

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