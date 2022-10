英語で「忘れた」とは? 「I forgot」よりニュアンスが伝わる言い方

「I forgot」は、何かを忘れてしまった時、または、思い出せない時に便利なシンプルな英語表現だ。ただし、言いたいことはストレートに伝わるものの、独り言でもない限り、単に「I forgot」だけでは問題になりかねない。

実際の会話では理由を添えるべきだが、言い方自体にももう少しニュアンスが感じられる工夫がほしい。そこで今回は、「I forgot」と言いたい時に使える自然なフレーズを3つ紹介しよう。

■I’m afraid I can’t remember

前回紹介した相手の意見に同意できない時のフレーズでも登場したが、相手にとって好ましくないと思われることを伝える時に便利なのが「「I’m afraid」」という前置きだ。「I’m afraid I can’t remember.」と言うことで、単に「I can’t remember(思い出せない)」と伝えるより、失念したことを申し訳なく感じているニュアンスが伝わる。

なお、「I forgot」では単に「忘れた」との意味にしかならないが、「I can’t remember」は思い出そうとしても思い出せないという意味になる。つまり、前者よりも思い出す努力をしているわけだ。その分、より丁寧な言い方と言える。

- Do you remember when we saw that film together?

- I’m afraid I can’t remember.

■My mind’s gone blank

直前まで何か言おうとしていたのに、急にど忘れしてしまった時などに便利な表現だ。「My mind’s gone blank.」と言うと、自分でも忘れてしまったことに驚いているニュアンスになる。

単なるど忘れなので後ほど自然に、また、頑張って思い出そうとすれば思い出せるかもしれない。とにかく、その場で何を言うべきか分からなくなってしまった時に重宝するフレーズである。

ちなみに、「My mind’s gone blank.」は「My mind has gone blank.」の短縮形で、現在完了形になっている点に注目したい。過去について述べるなら、「My mind went blank.」と言う。

- What is 12 x 12?

- Uh… My mind’s gone blank.

■It completely slipped my mind

「It completely slipped my mind.」を直訳すれば、「完全に頭から抜け落ちてしまった」とでもなるだろう。覚えておくべきことを忘れてしまった時に使いたい。

なお、このフレーズが使えるのは、その忘れてしまっていたことを思い出した後だ。たとえば、誰かに言われて初めて忘れていたことに気づいた時などにふさわしい。

- Did you buy the toothpaste like I asked you to?

- Sorry. It completely slipped my mind.(記事:ムロタニハヤト・記事一覧を見る)