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LinkーU 大幅続伸、海外向け配信で集英社作品の取扱を開始
記事提供元：フィスコ
*10:49JST LinkーU---大幅続伸、海外向け配信で集英社作品の取扱を開始
LinkーU＜4446＞は大幅続伸。グループ企業の米Comikey Mediaが展開する海外市場向けマンガプラットフォーム「コミッキー」において、集英社の女性向けアプリ、マンガMeeにて連載中のマンガ作品の取り扱いを開始すると発表している。第1弾として、『サレタガワのブルー』『ニドメの共犯』『おしかけ王子は2度おいしい』『ぽちゃっと恋をメシ上がれ！』『冷たいベッドの上で。』を配信予定。ユーザー層拡大につながるとの期待が先行へ。《ST》
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