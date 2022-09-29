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出来高変化率ランキング（14時台）～本多通信、ユニデンHDがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～本多通信、ユニデンHDがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月29日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4415＞ ブロードエンター 315600 3000 10420.00% 7.95%
＜9281＞ タカラレーベン 32548 853.6 3713.03% 10.22%
＜6826＞* 本多通信 301600 24180 1147.31% -0.14%
＜5031＞ モイ 1656900 243560 580.28% 9%
＜6240＞ ヤマシンF 2267800 436760 419.23% 12.46%
＜7545＞ 西松屋チェ 2464700 538800 357.44% -8.28%
＜3739＞ コムシード 378600 92560 309.03% 19.37%
＜6815＞* ユニデンHD 47400 11620 307.92% -0.12%
＜7692＞ Eインフィニティ 425500 130720 225.50% 22.22%
＜7610＞ テイツー 3036700 937460 223.93% 3.74%
＜6879＞ イマジカG 657600 217600 202.21% 7.77%
＜4801＞ セントラルSP 85500 29640 188.46% -1.05%
＜3656＞ KLab 6843700 2513800 172.25% 5.23%
＜6027＞ 弁護士コム 367900 139720 163.31% 7.32%
＜4592＞ サンバイオ 1448600 551640 162.60% 8.7%
＜3856＞ エーバランス 2050400 784860 161.24% -6.48%
＜7375＞ リファインバスG 230500 89820 156.62% 10.1%
＜1320＞ ETF225 157535 61775.8 155.01% 1.87%
＜2624＞ iFE225 54397 22112.8 146.00% 1.98%
＜9110＞ ユナイテド海 486800 198880 144.77% -7.69%
<4596> 窪田製薬HD 1638800 670640 144.36% 2.38%
<4550>* 日水薬 151100 62960 139.99% 0%
<7806> MTG 120600 50640 138.15% -8.31%
<4377> ワンキャリア 93700 39680 136.14% 10.08%
<7936> アシックス 2911500 1242920 134.25% 7.51%
<6298> ワイエイシイ 223100 95580 133.42% -2.18%
<7868> 広済堂HD 703500 303200 132.03% 10.47%
<6898>* トミタ電機 524700 227780 130.35% -13.97%
<6104> 芝浦機 259500 114600 126.44% 3.55%
<3936> グローバルW 922600 411380 124.27% 4.55%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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