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出来高変化率ランキング（14時台）～本多通信、ユニデンHDがランクイン

2022年9月29日 14:48

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記事提供元：フィスコ

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～本多通信、ユニデンHDがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月29日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4415＞ ブロードエンター　 　315600 　3000　 10420.00% 7.95%
＜9281＞ タカラレーベン　　 　32548 　853.6　 3713.03% 10.22%
＜6826＞* 本多通信　　　　　 　301600 　24180　 1147.31% -0.14%
＜5031＞ モイ　　　　　　　 　1656900 　243560　 580.28% 9%
＜6240＞ ヤマシンF　　　　 　2267800 　436760　 419.23% 12.46%
＜7545＞ 西松屋チェ　　　　 　2464700 　538800　 357.44% -8.28%
＜3739＞ コムシード　　　　 　378600 　92560　 309.03% 19.37%
＜6815＞* ユニデンHD　　　 　47400 　11620　 307.92% -0.12%
＜7692＞ Eインフィニティ　 　425500 　130720　 225.50% 22.22%
＜7610＞ テイツー　　　　　 　3036700 　937460　 223.93% 3.74%
＜6879＞ イマジカG　　　　 　657600 　217600　 202.21% 7.77%
＜4801＞ セントラルSP　　 　85500 　29640　 188.46% -1.05%
＜3656＞ KLab　　　　　 　6843700 　2513800　 172.25% 5.23%
＜6027＞ 弁護士コム　　　　 　367900 　139720　 163.31% 7.32%
＜4592＞ サンバイオ　　　　 　1448600 　551640　 162.60% 8.7%
＜3856＞ エーバランス　　　 　2050400 　784860　 161.24% -6.48%
＜7375＞ リファインバスG　 　230500 　89820　 156.62% 10.1%
＜1320＞ ETF225　　　 　157535 　61775.8　 155.01% 1.87%
＜2624＞ iFE225　　　 　54397 　22112.8　 146.00% 1.98%
＜9110＞ ユナイテド海　　　 　486800 　198880　 144.77% -7.69%
<4596> 窪田製薬HD　　　 　1638800 　670640　 144.36% 2.38%
<4550>* 日水薬　　　　　　 　151100 　62960　 139.99% 0%
<7806> MTG　　　　　　 　120600 　50640　 138.15% -8.31%
<4377> ワンキャリア　　　 　93700 　39680　 136.14% 10.08%
<7936> アシックス　　　　 　2911500 　1242920　 134.25% 7.51%
<6298> ワイエイシイ　　　 　223100 　95580　 133.42% -2.18%
<7868> 広済堂HD　　　　 　703500 　303200　 132.03% 10.47%
<6898>* トミタ電機　　　　 　524700 　227780　 130.35% -13.97%
<6104> 芝浦機　　　　　　 　259500 　114600　 126.44% 3.55%
<3936> グローバルW　　　 　922600 　411380　 124.27% 4.55%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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