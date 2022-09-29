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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP確定値など

2022年9月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
15:30　日本取引所グループの清田CEOが定例会見


ポーターズが東証グロースに新規上場(公開価格:1570円)

プログリットが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)

＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(9月)　　97.6
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)
20:00　ブ・FGVインフレIGPM(9月)　　-0.7％
21:00　独・消費者物価指数(9月)　　7.9％
21:30　米・GDP確定値(4-6月)　-0.6％　-0.6％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
27:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　9.25％　8.50％


伊・5年債、10年債入札

米・クリーブランド連銀総裁らがパネル討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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