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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP確定値など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏景況感指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数、米GDP確定値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
15:30 日本取引所グループの清田CEOが定例会見
ポーターズが東証グロースに新規上場(公開価格:1570円)
プログリットが東証グロースに新規上場(公開価格:730円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(9月) 97.6
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)
20:00 ブ・FGVインフレIGPM(9月) -0.7％
21:00 独・消費者物価指数(9月) 7.9％
21:30 米・GDP確定値(4-6月) -0.6％ -0.6％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
27:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 9.25％ 8.50％
伊・5年債、10年債入札
米・クリーブランド連銀総裁らがパネル討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が基調講演
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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