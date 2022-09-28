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出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH無、iFE225がランクイン

2022年9月28日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH無、iFE225がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月28日　14:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1456＞ 225ベア　　　　 　218984 　8045.6　 2621.79% 2.31%
＜4584＞ キッズバイオ　　　 　1625500 　154420　 952.65% -0.41%
＜7231＞ トピー工　　　　　 　496300 　54860　 804.67% 9.15%
＜2633＞* 野村SPH無　　　 　227010 　25250　 799.05% -1.47%
＜1345＞ 上場Jリート　　　 　346800 　55400　 525.99% -1.45%
＜8016＞ オンワードHD　　 　5090000 　855900　 494.70% 4.53%
＜7078＞ INC　　　　　　 　4318000 　730720　 490.92% 6.23%
＜2624＞* iFE225　　　 　58140 　10150　 472.81% -2.17%
＜7637＞ 白銅　　　　　　　 　136100 　24480　 455.96% -2.48%
＜2378＞ ルネサンス　　　　 　280900 　55020　 410.54% -2.46%
＜3221＞ ヨシックス　　　　 　283300 　58800　 381.80% -4.17%
＜8160＞ 木曽路　　　　　　 　593300 　126060　 370.65% -1.29%
＜3911＞ Aiming　　　 　1195900 　254200　 370.46% 2.08%
＜2585＞ ライフドリンクC　 　275700 　61380　 349.17% 4.87%
＜7421＞ カッパクリエ　　　 　500800 　117080　 327.74% -0.98%
＜8101＞ GSIクレオス　　 　338900 　80440　 321.31% -4.59%
＜8163＞ SRSHD　　　　 　639900 　153060　 318.07% -0.91%
＜2647＞ 野村米十債　　　　 　100040 　24658　 305.71% -0.53%
＜9052＞ 山陽電鉄　　　　　 　170300 　42320　 302.41% -1.33%
＜9405＞ 朝日放送HD　　　 　295100 　75260　 292.11% 0.16%
<9887> 松屋フーズ　　　　 　127200 　34080　 273.24% -1.57%
<7412> アトム　　　　　　 　1816000 　494460　 267.27% -0.12%
<7616> コロワイド　　　　 　1671400 　474800　 252.02% -1.77%
<9900> サガミHD　　　　 　453700 　129460　 250.46% -0.33%
<6550> ユニポス　　　　　 　16272700 　4756660　 242.10% -3.45%
<6338>* タカトリ　　　　　 　1087300 　322580　 237.06% 12.37%
<9936> 王将フード　　　　 　294700 　88500　 232.99% 0.16%
<7475> アルビス　　　　　 　114400 　34360　 232.95% 0.6%
<2674> ハードオフ　　　　 　275400 　84160　 227.23% -7.78%
<4507>* 塩野義薬　　　　　 　4623100 　1423420　 224.79% 1.11%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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