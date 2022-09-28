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出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH無、iFE225がランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～野村SPH無、iFE225がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月28日 14:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1456＞ 225ベア 218984 8045.6 2621.79% 2.31%
＜4584＞ キッズバイオ 1625500 154420 952.65% -0.41%
＜7231＞ トピー工 496300 54860 804.67% 9.15%
＜2633＞* 野村SPH無 227010 25250 799.05% -1.47%
＜1345＞ 上場Jリート 346800 55400 525.99% -1.45%
＜8016＞ オンワードHD 5090000 855900 494.70% 4.53%
＜7078＞ INC 4318000 730720 490.92% 6.23%
＜2624＞* iFE225 58140 10150 472.81% -2.17%
＜7637＞ 白銅 136100 24480 455.96% -2.48%
＜2378＞ ルネサンス 280900 55020 410.54% -2.46%
＜3221＞ ヨシックス 283300 58800 381.80% -4.17%
＜8160＞ 木曽路 593300 126060 370.65% -1.29%
＜3911＞ Aiming 1195900 254200 370.46% 2.08%
＜2585＞ ライフドリンクC 275700 61380 349.17% 4.87%
＜7421＞ カッパクリエ 500800 117080 327.74% -0.98%
＜8101＞ GSIクレオス 338900 80440 321.31% -4.59%
＜8163＞ SRSHD 639900 153060 318.07% -0.91%
＜2647＞ 野村米十債 100040 24658 305.71% -0.53%
＜9052＞ 山陽電鉄 170300 42320 302.41% -1.33%
＜9405＞ 朝日放送HD 295100 75260 292.11% 0.16%
<9887> 松屋フーズ 127200 34080 273.24% -1.57%
<7412> アトム 1816000 494460 267.27% -0.12%
<7616> コロワイド 1671400 474800 252.02% -1.77%
<9900> サガミHD 453700 129460 250.46% -0.33%
<6550> ユニポス 16272700 4756660 242.10% -3.45%
<6338>* タカトリ 1087300 322580 237.06% 12.37%
<9936> 王将フード 294700 88500 232.99% 0.16%
<7475> アルビス 114400 34360 232.95% 0.6%
<2674> ハードオフ 275400 84160 227.23% -7.78%
<4507>* 塩野義薬 4623100 1423420 224.79% 1.11%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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