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出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、オンワードHDなどがランクイン
*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、オンワードHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月28日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1456＞* 大和２２５ベア 218577 8045.6 2616.73% 2.19%
＜4584＞ キッズバイオ 1564100 154420 912.89% 0.41%
＜7231＞ トピー工 433900 54860 690.92% 9.22%
＜8016＞ オンワードHD 4639500 855900 442.06% 5.23%
＜7078＞ INC 3890300 730720 432.39% 9.12%
＜7637＞ 白銅 126200 24480 415.52% -2.12%
＜2378＞ ルネサンス 263700 55020 379.28% -2.05%
＜1345＞* 上場Jリート 258200 55400 366.06% -0.94%
＜3221＞ ヨシックス 268200 58800 356.12% -3.44%
＜8160＞ 木曽路 566100 126060 349.07% -1%
＜3911＞ Aiming 1111000 254200 337.06% 1.73%
＜2585＞ ライフドリンクC 264100 61380 330.27% 5.33%
＜9052＞ 山陽電鉄 167200 42320 295.09% -1.24%
＜7421＞ カッパクリエ 462000 117080 294.60% -0.49%
＜8163＞ SRSHD 594900 153060 288.67% -0.45%
＜8101＞ GSIクレオス 297300 80440 269.59% -4.39%
＜9405＞ 朝日放送HD 277100 75260 268.19% 0.16%
＜9887＞ 松屋フーズ 121300 34080 255.93% -1.31%
＜7412＞ アトム 1721400 494460 248.14% 0.12%
＜7616＞ コロワイド 1591500 474800 235.19% -1.39%
<9900> サガミHD 432600 129460 234.16% -0.08%
<7475> アルビス 111200 34360 223.63% 0.86%
<9936> 王将フード 286200 88500 223.39% 0.31%
<6550> ユニポス 14797600 4756660 211.09% 2.3%
<3719>* ジェクシード 679000 221680 206.30% -9.54%
<2674> ハードオフ 257600 84160 206.08% -7.34%
<9780>* ハリマビステム 1700 560 203.57% -2.44%
<9663> ナガワ 51000 17140 197.55% -1.38%
<9246> プロジェクトC 72300 24820 191.30% -2.05%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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