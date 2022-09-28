ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、オンワードHDなどがランクイン

2022年9月28日 13:59

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～キッズバイオ、オンワードHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月28日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1456＞* 大和２２５ベア　　 　218577 　8045.6　 2616.73% 2.19%
＜4584＞ キッズバイオ　　　 　1564100 　154420　 912.89% 0.41%
＜7231＞ トピー工　　　　　 　433900 　54860　 690.92% 9.22%
＜8016＞ オンワードHD　　 　4639500 　855900　 442.06% 5.23%
＜7078＞ INC　　　　　　 　3890300 　730720　 432.39% 9.12%
＜7637＞ 白銅　　　　　　　 　126200 　24480　 415.52% -2.12%
＜2378＞ ルネサンス　　　　 　263700 　55020　 379.28% -2.05%
＜1345＞* 上場Jリート　　　 　258200 　55400　 366.06% -0.94%
＜3221＞ ヨシックス　　　　 　268200 　58800　 356.12% -3.44%
＜8160＞ 木曽路　　　　　　 　566100 　126060　 349.07% -1%
＜3911＞ Aiming　　　 　1111000 　254200　 337.06% 1.73%
＜2585＞ ライフドリンクC　 　264100 　61380　 330.27% 5.33%
＜9052＞ 山陽電鉄　　　　　 　167200 　42320　 295.09% -1.24%
＜7421＞ カッパクリエ　　　 　462000 　117080　 294.60% -0.49%
＜8163＞ SRSHD　　　　 　594900 　153060　 288.67% -0.45%
＜8101＞ GSIクレオス　　 　297300 　80440　 269.59% -4.39%
＜9405＞ 朝日放送HD　　　 　277100 　75260　 268.19% 0.16%
＜9887＞ 松屋フーズ　　　　 　121300 　34080　 255.93% -1.31%
＜7412＞ アトム　　　　　　 　1721400 　494460　 248.14% 0.12%
＜7616＞ コロワイド　　　　 　1591500 　474800　 235.19% -1.39%
<9900> サガミHD　　　　 　432600 　129460　 234.16% -0.08%
<7475> アルビス　　　　　 　111200 　34360　 223.63% 0.86%
<9936> 王将フード　　　　 　286200 　88500　 223.39% 0.31%
<6550> ユニポス　　　　　 　14797600 　4756660　 211.09% 2.3%
<3719>* ジェクシード　　　 　679000 　221680　 206.30% -9.54%
<2674> ハードオフ　　　　 　257600 　84160　 206.08% -7.34%
<9780>* ハリマビステム　　 　1700 　560　 203.57% -2.44%
<9663> ナガワ　　　　　　 　51000 　17140　 197.55% -1.38%
<9246> プロジェクトC　　 　72300 　24820　 191.30% -2.05%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る