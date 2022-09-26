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【市場反応】米9月ダラス連銀製造業活動指数、予想下回るもドル買いは継続
記事提供元：フィスコ
*23:50JST 【市場反応】米9月ダラス連銀製造業活動指数、予想下回るもドル買いは継続
米9月ダラス連銀製造業活動指数は−17.2と、8月-12.9から改善予想に反して悪化した。5カ月連続のマイナス。
低調な結果への反応は鈍く、米国債相場は軟調推移を継続。10年債利回りは3.7668％で推移した。追加利上げを織り込むドル買いも引き続き優勢で、ドル・円は144円25−30銭で底堅く推移。ユーロ・ドルは0.9650−55ドルでもみ合い。ポンド・ドルは1.0931ドルの高値から1.0817ドルで伸び悩んだ。
【経済指標】
・米・9月ダラス連銀製造業活動指数：−17.2（予想：-8.0、8月：-12.9）《KY》
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