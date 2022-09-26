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【市場反応】米8月シカゴ連銀全米活動指数、予想下回りドル買い後退

2022年9月26日 21:44

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記事提供元：フィスコ

*21:44JST 【市場反応】米8月シカゴ連銀全米活動指数、予想下回りドル買い後退
米8月シカゴ連銀全米活動指数は0と、7月0.29から予想以上に低下した。
予想を下回った結果を受けて、ドル買いも後退。ドル・円は144円20銭から144円00銭まで下落。
ユーロ・ドルは0.9640ドルから0.9660ドルへ強含んだ。ポンド・ドルは1.0726ドルから1.0826ドルまで上昇。
【経済指標】
・米・8月シカゴ連銀全米活動指数：0（予想：0.23、7月：0.29←0.27）《KY》

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