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スパイダープラス　大幅に反発、基本特許技術「BIM・建築図面連携」を取得、業界初／新興市場スナップショット

2022年9月22日 09:36

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記事提供元：フィスコ

*09:36JST ＜4192＞ スパイダープラス 731 +26
大幅に反発。基本特許技術「BIM・建築図面連携」を業界で初めて取得したと発表している。3次元モデルのBIM（Building Information Modeling）を2次元の建築図面に変換し、建築図面に対して工事進捗を記録した後、データの消失や断絶なく再度BIMに変換して戻すことが可能な技術。BIMは、建設ライフサイクルに関する情報が統合された3次元モデルで、建設生産プロセスを効率化する手段とされている。《ST》

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