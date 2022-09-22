*08:34JST 9/22

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝144.00-10円

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（27313.13、-375.29）

・NYダウは下落（30183.78、-522.45）

・ナスダック総合指数は下落（11220.19、-204.86）

・シカゴ日経先物は下落（27010、大阪比−110）

・SOX指数は下落（2514.96、-24.54）

・VIX指数は上昇（27.99、+0.83）

・米原油先物は下落（82.94、-1.00）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・全国百貨店売上高（8月）

・東京地区百貨店売上高（8月）

・日銀金融政策決定会合の結果発表

・黒田日銀総裁が記者会見

・FPパートナーが新規上場

・NZ貿易収支（8月）

・台湾、スイス、英国、南アフリカ、トルコの各中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米経常収支（4-6月）

・米景気先行指数（8月）

・米銀行CEOが上院銀行委員会の公聴会で証言

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・国連安全保障理事会（安保理）ウクライナ巡る閣僚級会合

・米コストコ、フェデックスなど決算発表《ST》