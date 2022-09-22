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9/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:34JST 9/22
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝144.00-10円
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（27313.13、-375.29）
・NYダウは下落（30183.78、-522.45）
・ナスダック総合指数は下落（11220.19、-204.86）
・シカゴ日経先物は下落（27010、大阪比−110）
・SOX指数は下落（2514.96、-24.54）
・VIX指数は上昇（27.99、+0.83）
・米原油先物は下落（82.94、-1.00）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・全国百貨店売上高（8月）
・東京地区百貨店売上高（8月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・黒田日銀総裁が記者会見
・FPパートナーが新規上場
・NZ貿易収支（8月）
・台湾、スイス、英国、南アフリカ、トルコの各中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米経常収支（4-6月）
・米景気先行指数（8月）
・米銀行CEOが上院銀行委員会の公聴会で証言
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・国連安全保障理事会（安保理）ウクライナ巡る閣僚級会合
・米コストコ、フェデックスなど決算発表《ST》
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