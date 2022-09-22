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前日に動いた銘柄 part1 Pアンチエイジ、日本製鋼所、ツルハHDなど

2022年9月22日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Pアンチエイジ、日本製鋼所、ツルハHDなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
パレモ・HD＜2778＞ 244 +21
上半期と通期の業績予想を上方修正。

いい生活＜3796＞ 390 +28
8月の売上高は前年同月比17％増。

Pアンチエイジ＜4934＞ 3130 +95
幹細胞培養エキスをコア成分とする新ブランド「Reinca」の販売開始。

ハイブリッドテクノロジーズ＜4260＞ 937 +55
支援先に血流認証システム開発のバイオニクスを選定。

グローバルセキュリティエキスパート＜4417＞ 5710 -1000
20日大幅高の反動安。

和心＜9271＞ 442 +28
20日大幅安の反動高。

日本製鋼所＜5631＞ 3170 +125
不適切行為発覚に伴う業績への過度な影響懸念が後退。

コシダカHD＜2157＞ 937 +41
高値圏でショートカバーが優勢の展開か。

ツルハHD＜3391＞ 8520 +390
第1四半期増益確保で市場想定も上振れ。

ネクシィーズグループ＜4346＞ 740 +34
アイメッドが楽天との協業合意を発表。

千葉興業銀行＜8337＞ 288 +4
米長期金利上昇で低位の銀行株として物色。

T＆DHD＜8795＞ 1549 +26
米長期金利上昇が買い手掛かりに。

タカラレーベン＜8897＞ 403 +9
新規材料は観測されないが着実な上昇基調が継続の形。

ダブル・スコープ＜6619＞ 1579-400
韓国子会社の公開価格決定以降は見切り売り殺到。

インソース＜6200＞ 2564 -278
業績修正幅小幅にとどまり出尽くし感が優勢に。

Sansan＜4443＞ 1303 -70
直近ではメリルリンチ日本証券が投資判断格下げ。

ファーマフーズ＜2929＞ 1173 -89
6月以降の下値支持線割り込み見切り売り優勢。

日本M＆A＜2127＞ 1638 -100
グロース株軟調な地合いに押される。

ギフティ＜4449＞ 2160 -150
中小型グロース株の中では最近の上昇が目立っていたが。

四国電力＜9507＞ 746 -41
中間期配当見送りの発表を嫌気。

ブイキューブ<3681> 1006 -27
ダブル・スコープ急落による個人投資家のマインド悪化映す。

マネーフォワード<3994> 3215 -155
代表的な中小型グロース株の一角で関連株安の流れ波及。

レノバ<9519> 3505 -80
買い戻し一巡による直近一段高の反動が続く。《FA》

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