*06:21JST 米国株式市場は大幅続落、大幅利上げで景気後退懸念（21日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

DEC22

Ｏ 27245（ドル建て）

Ｈ 27455

Ｌ 26865

Ｃ 27025 大証比-95（イブニング比+165）

Vol 6971



DEC22

Ｏ 27225（円建て）

Ｈ 27445

Ｌ 26850

Ｃ 27010 大証比-110（イブニング比+150）

Vol 44498

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ソニーG＜6758＞、ファナック＜6954＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、

任天堂＜7974＞、デンソー＜6902＞、ＨＯＹＡ＜7741＞、ブリヂストン＜5108＞、富士通<6702

>、コマツ＜6301＞、セコム＜9735＞、日東電＜6988＞など、対東証比較（1ドル144.05円換

算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 137.58 -3.15 1982 -18

9432 （NTTYY） NTT 26.78 -0.39 3858 -12

6758 （SONY） ソニーG 69.91 -1.26 10071 -99

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.00 -0.01 720 -11.9

6954 （FANUY） ファナック 15.00 0.08 21608 -162

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 18.75 -0.17 5402 -51

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 56.72 0.17 81705 -395

7974 （NTDOY） 任天堂 52.85 -0.50 60904 -196

7267 （HMC） ホンダ 23.80 -0.59 3428 -49

8316 （SMFG） 三井住友 5.98 -0.07 4307 -30

8001 （ITOCY） 伊藤忠 51.39 -1.10 3701 -30

6902 （DNZOY） デンソー 25.05 -0.38 7217 -64

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 54.96 0.48 7917 -46

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 98.40 -0.97 14175 -70

8031 （MITSY） 三井物 444.92 -15.24 3205 -9

7751 （CAJ） キヤノン 22.71 -0.28 3271 -9

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.31 -0.04 1664 -6

7733 （OCPNY） オリンパス 20.73 -0.44 2986 61

5108 （BRDCY） ブリヂストン 17.23 -0.32 4964 -52

4901 （FUJIY） 富士フイルム 47.01 -0.18 6772 -28

6702 （FJTSY） 富士通 21.78 -0.35 15687 -133

6503 （MIELY） 三菱電 18.74 -0.34 1350 -13

8591 （IX） オリックス 76.92 -1.13 2216 -22.5

8802 （MITEY） 菱地所 13.44 -0.20 1936 -20.5

6301 （KMTUY） コマツ 18.99 -0.35 2736 -41

6723 （RNECY） ルネサス 4.59 0.02 1321 -1

8053 （SSUMY） 住友商 13.37 -0.26 1926 -14

8002 （MARUY） 丸紅 95.94 -1.83 1382 -10.5

8267 （AONNY） イオン 18.54 -0.06 2671 -13.5

7201 （NSANY） 日産自 7.23 -0.19 521 -0.3

2802 （AJINY） 味の素 27.09 -0.46 3902 -33

2503 （KNBWY） キリン 15.66 -0.19 2256 -7

1925 （DWAHY） 大和ハウス 21.09 -0.42 3038 -26

4911 （SSDOY） 資生堂 35.25 -0.15 5078 12

9735 （SOMLY） セコム 14.36 -0.28 8274 -120

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 34.21 -0.70 4928 -37

7270 （FUJHY） SUBARU 8.55 -0.22 2463 -20.5

4523 （ESALY） エーザイ 40.70 -1.09 5863 -51

1928 （SKHSY） 積水ハウス 17.18 -0.23 2475 -11

8604 （NMR） 野村ＨＤ 3.44 -0.01 496 -4.3

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.92 0.00 4206 -104

6645 （OMRNY） オムロン 47.61 -0.40 6858 -52

3407 （AHKSY） 旭化成 13.84 -0.13 997 -6.5

7202 （ISUZY） いすゞ 12.01 -0.34 1730 -20

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 3.78 -0.05 2723 -10.5

5802 （SMTOY） 住友電 10.98 -0.21 1582 -18

6988 （NDEKY） 日東電 29.06 -0.72 8372 -58

3402 （TRYIY） 東レ 10.58 0.01 762 -9.7

4704 （TMIC） トレンド 55.44 -0.89 7986 -4

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.34 -0.26 4566 -89

（時価総額上位50位、1ドル144.05円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 8.00 1152 45 4.07

7733 （OCPNY） オリンパス 20.73 2986 61 2.09

6770 （APELY） アルプス 17.10 1231 21 1.74

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 33.85 4876 81 1.69

6952 （CSIOY） カシオ 92.48 1332 9 0.68

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8355 （SHZUY） 静岡銀 57.97 835 -36 -4.13

1812 （KAJMY） 鹿島 9.77 1407 -48 -3.30

6361 （EBCOY） 荏原 17.13 4935 -135 -2.66

7012 （KWHIY） 川重 6.66 2398 -60 -2.44

8309 （SUTNY） 三井トラスト 2.92 4206 -104 -2.41



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：30183.78 前日比：-522.45

始値：30819.39 高値：31020.79 安値：30181.99

年初来高値：36952.65 年初来安値：29653.29

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：11220.19 前日比：-204.86

始値：11466.21 高値：11613.57 安値：11218.99

年初来高値：15852.14 年初来安値：10565.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3789.93 前日比：-66.00

始値：3871.40 高値：3907.07 安値：3789.49

年初来高値：4818.62 年初来安値：3636.87

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 3.502％ 米10年国債 3.53％

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は522.45ドル安の30183.78ドル、ナスダックは20

4.86ポイント安の11220.19で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開

市場委員会（FOMC）で利上げピークを示唆する可能性などを期待した買いに寄り付き

後、上昇。FOMCが市場の予想通り3会合連続で0.75％の利上げを決定し、FRBのスタッ

フ予測で金利見通しが大幅に引き上げられ金利先高観が強まり、売りに転じた。同時

に、景気後退リスクを受けた売りも強まり、引けにかけて主要株式指数は下げ幅を拡

大し終了。セクター別では、特に消費者サービス、銀行が下落した。

食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は四半期決算で良好な内容を示したほか、大幅値

上げが奏功したほか、シリアル、ペットフードなどの需要が強く、通年の売り上げ見

通しを引上げ、上昇。化粧品メーカーのコティ（COTY）はインベスター・デーを控え2

025会計年度までにスキンケア製品の売り上げ倍増戦略があると述べ、期待感から買わ

れた。化学品メーカーのケモーズ（CC）は通年の業績見通しを引き下げ売られた。ネ

ットワーク機器メーカーのシスコ（CSCO）やクレジットカード会社のビザ（V）はアナ

リストの投資判断引き下げでそれぞれ下落。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は一時30.18まで上昇し、6月来の高水準となった。



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