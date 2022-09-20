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出来高変化率ランキング（14時台）～東海道リート投資法人、Shinwaがランクイン

2022年9月20日 14:54

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記事提供元：フィスコ

*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東海道リート投資法人、Shinwaがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月20日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4419＞ Finatext　 　2292600 　96240　 2282.17% 13.92%
＜7865＞ ピープル　　　　　 　259300 　18940　 1269.06% 16.93%
＜5380＞ 新東　　　　　　　 　138600 　13020　 964.52% 7.81%
＜4174＞ アピリッツ　　　　 　705600 　101400　 595.86% 11.97%
＜4575＞ CANBAS　　　 　1932800 　371020　 420.94% 11.48%
＜8367＞ 南都銀　　　　　　 　299400 　62900　 375.99% 6.52%
＜6905＞ コーセル　　　　　 　556400 　127240　 337.28% -8.61%
＜3903＞ gumi　　　　　 　28381200 　6500980　 336.57% -3.03%
＜5035＞ HOUSEI　　　 　6163600 　1419280　 334.28% 16.16%
＜7593＞ VTHD　　　　　 　678200 　156260　 334.02% 3.94%
＜3177＞ ありがとうS　　　 　26500 　6280　 321.97% 7.98%
＜5032＞ ANYCOLOR　 　2840800 　785480　 261.66% 7.06%
＜4368＞ 扶桑化学　　　　　 　236700 　66300　 257.01% 2.37%
＜2307＞ クロスキャット　　 　426900 　125280　 240.76% -10.08%
＜3370＞ フジタコーポ　　　 　4481900 　1321840　 239.07% 20.12%
＜8783＞ GFA　　　　　　 　4112800 　1252140　 228.46% -11.72%
＜6652＞ IDEC　　　　　 　186500 　57680　 223.34% 3.56%
＜4417＞ グローバルセキュ　 　156300 　53260　 193.47% 17.51%
＜3676＞ デジハHD　　　　 　300000 　104500　 187.08% 7.7%
＜2989＞* 東海道リート投資法人 　1187 　423.4　 180.35% -1.81%
<4260> ハイブリッドテク　 　888900 　320780　 177.11% 5.24%
<2647> 野村米十債　　　　 　46220 　17556　 163.27% 0%
<2437>* Shinwa　　　 　755000 　294660　 156.23% -7.51%
<2288> 丸大食　　　　　　 　243500 　100680　 141.86% -0.07%
<6498> キッツ　　　　　　 　407100 　170700　 138.49% 3.88%
<8139> ナガホリ　　　　　 　75300 　31580　 138.44% -3.72%
<9553>* マイクロアド　　　 　141700 　59680　 137.43% -4.06%
<8522>* 名古屋銀　　　　　 　52800 　22460　 135.08% 0.64%
<1305> ETFTPX　　　 　218470 　93300　 134.16% -0.25%
<6094> フリークHD　　　 　171100 　73120　 134.00% 1.6%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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