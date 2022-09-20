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出来高変化率ランキング（14時台）～東海道リート投資法人、Shinwaがランクイン
*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東海道リート投資法人、Shinwaがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月20日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4419＞ Finatext 2292600 96240 2282.17% 13.92%
＜7865＞ ピープル 259300 18940 1269.06% 16.93%
＜5380＞ 新東 138600 13020 964.52% 7.81%
＜4174＞ アピリッツ 705600 101400 595.86% 11.97%
＜4575＞ CANBAS 1932800 371020 420.94% 11.48%
＜8367＞ 南都銀 299400 62900 375.99% 6.52%
＜6905＞ コーセル 556400 127240 337.28% -8.61%
＜3903＞ gumi 28381200 6500980 336.57% -3.03%
＜5035＞ HOUSEI 6163600 1419280 334.28% 16.16%
＜7593＞ VTHD 678200 156260 334.02% 3.94%
＜3177＞ ありがとうS 26500 6280 321.97% 7.98%
＜5032＞ ANYCOLOR 2840800 785480 261.66% 7.06%
＜4368＞ 扶桑化学 236700 66300 257.01% 2.37%
＜2307＞ クロスキャット 426900 125280 240.76% -10.08%
＜3370＞ フジタコーポ 4481900 1321840 239.07% 20.12%
＜8783＞ GFA 4112800 1252140 228.46% -11.72%
＜6652＞ IDEC 186500 57680 223.34% 3.56%
＜4417＞ グローバルセキュ 156300 53260 193.47% 17.51%
＜3676＞ デジハHD 300000 104500 187.08% 7.7%
＜2989＞* 東海道リート投資法人 1187 423.4 180.35% -1.81%
<4260> ハイブリッドテク 888900 320780 177.11% 5.24%
<2647> 野村米十債 46220 17556 163.27% 0%
<2437>* Shinwa 755000 294660 156.23% -7.51%
<2288> 丸大食 243500 100680 141.86% -0.07%
<6498> キッツ 407100 170700 138.49% 3.88%
<8139> ナガホリ 75300 31580 138.44% -3.72%
<9553>* マイクロアド 141700 59680 137.43% -4.06%
<8522>* 名古屋銀 52800 22460 135.08% 0.64%
<1305> ETFTPX 218470 93300 134.16% -0.25%
<6094> フリークHD 171100 73120 134.00% 1.6%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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