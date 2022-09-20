*13:42JST USEN-NEXT HOLDINGS---第１回国内無担保普通社債の発行

USEN-NEXT HOLDINGS＜9418＞は16日、第１回国内無担保普通社債の発行を決定し、その概要を発表した。

同社債発行は不透明な昨今の事業環境(地政学リスクやサプライチェーン問題、円安やインフレーション進行など)に対して、設備投資・投融資・事業成長に伴う運転資本等に備えたより一層の硬軟兼備な財務基盤を構築することを主旨としている。

同社債の概要は、社債の名称はUSEN-NEXT HOLDINGS第１回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、社債総額は金100億円、各社債の金額は金1億円、利率は年1.020％、発行価格は各社債の金額100円につき金100円、償還期限は2027年9月24日、利払日は毎年3月26日および9月26日、資金使途は設備投資資金、投融資資金及び運転資金、募集方法は一般募集、担保及び保証は付されていない。主幹事証券会社は大和証券、財務代理人、発行代理人および支払代理人はみずほ銀行。《ST》