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今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会(FOMC)など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会(FOMC)など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(8月) 2.7％ 2.4％
08:50 資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(8月) 16.2％
＜海外＞
10:15 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.65％ 3.65％
10:15 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 4.30％ 4.30％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(7月) 42億ユーロ
21:30 加・消費者物価指数(8月) 7.2％ 7.6％
21:30 米・住宅着工件数(8月) 146.0万戸 144.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(8月) 162.6万戸 167.4万戸
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(21日まで)
米・20年債入札
米・第77回国連総会一般討論(26日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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