ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会(FOMC)など

2022年9月20日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、米住宅着工件数、米連邦公開市場委員会(FOMC)など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(8月)　2.7％　2.4％
08:50　資金循環統計速報(4-6月、日本銀行)
14:00　首都圏新築分譲マンション(8月)　　16.2％


＜海外＞
10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.65％　3.65％
10:15　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　4.30％　4.30％
17:00　欧・ユーロ圏経常収支(7月)　　42億ユーロ
21:30　加・消費者物価指数(8月)　7.2％　7.6％
21:30　米・住宅着工件数(8月)　146.0万戸　144.6万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(8月)　162.6万戸　167.4万戸


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(21日まで)

米・20年債入札

米・第77回国連総会一般討論(26日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る