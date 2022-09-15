ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

ビジョナリーHD　急伸、第1四半期の収益急改善を評価

2022年9月15日 14:10

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:10JST ビジョナリーHD---急伸、第1四半期の収益急改善を評価
ビジョナリーHD＜9263＞は急伸。一時8月19日の戻り高値を更新。前日に第1四半期決算を発表、営業損益は1.9億円の黒字に転換し、前年同期比6.3億円の損益改善となった。前年同期比で店舗数が減少するなか、コンタクト定期便などのストック型サービスの継続的な強化策が奏功し、小売事業の収益が大きく改善した。前四半期比でも4四半期連続での増益となっており、着実な収益拡大を評価する動きが先行した。《YN》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る