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ビジョナリーHD 急伸、第1四半期の収益急改善を評価
記事提供元：フィスコ
*14:10JST ビジョナリーHD---急伸、第1四半期の収益急改善を評価
ビジョナリーHD＜9263＞は急伸。一時8月19日の戻り高値を更新。前日に第1四半期決算を発表、営業損益は1.9億円の黒字に転換し、前年同期比6.3億円の損益改善となった。前年同期比で店舗数が減少するなか、コンタクト定期便などのストック型サービスの継続的な強化策が奏功し、小売事業の収益が大きく改善した。前四半期比でも4四半期連続での増益となっており、着実な収益拡大を評価する動きが先行した。《YN》
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