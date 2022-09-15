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出来高変化率ランキング（10時台）～アミタHD、アクリートなどがランクイン
*11:01JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アミタHD、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月15日 10:52 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜9263＞ ビジョナリーHD 2731600 249480 994.92% 8.09%
＜5212＞ 不二硝子 292100 33360 775.6% 20.07%
＜7050＞ フロンティアI 381700 52100 632.63% -13.08%
＜4194＞ ビジョナル 1403900 231740 505.81% 17.13%
＜7378＞ アシロ 981600 177140 454.14% 1.96%
＜3665＞ エニグモ 1275200 302840 321.08% 12.98%
＜2195＞* アミタHD 178900 43960 306.96% 16.29%
＜5444＞ 大和工 342400 85160 302.07% -6.18%
＜4384＞ ラクスル 2844100 717320 296.49% 21.85%
＜7095＞ MacbeeP 250700 63240 296.43% 7.16%
＜7033＞ MSOL 623900 157780 295.42% 2.5%
＜1382＞ ホーブ 284600 77100 269.13% 7.79%
＜9279＞ ギフトHD 239200 66960 257.23% 10.41%
＜2315＞ CAICAD 2567300 767020 234.71% -5.97%
＜4199＞ ワンプラ 250100 77260 223.71% -16.81%
＜4392＞ FIG 1046900 336100 211.48% 3.44%
＜3983＞ オロ 101300 35300 186.97% 11.47%
＜9360＞ 鈴与シンワ 383500 138680 176.54% -15.23%
＜4481＞ ベース 22800 8320 174.04% 4.41%
＜3491＞ GA TECH 853900 336180 154% 4.37%
<7946> 光陽社 68500 27920 145.34% 8.11%
<7777> 3Dマトリクス 2468900 1097960 124.86% -8.86%
<4395>* アクリート 827600 383140 116% 14.65%
<9468>* カドカワ 1862900 868700 114.45% -5.59%
<3415>* 東京ベース 437500 212520 105.86% 4.14%
<6969> 松尾電機 108300 53620 101.98% 5.01%
<5486> 日立金 3825600 1894340 101.95% 3%
<7110> クラシコム 155100 77180 100.96% -6.97%
<9557> エアクロ 153400 86920 76.48% -2.07%
<1476> iSJリート 34901 19849.6 75.83% -0.1%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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