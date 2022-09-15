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出来高変化率ランキング（10時台）～アミタHD、アクリートなどがランクイン

2022年9月15日 11:01

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記事提供元：フィスコ

*11:01JST 出来高変化率ランキング（10時台）～アミタHD、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月15日　10:52　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜9263＞ ビジョナリーHD　 2731600 　249480　 994.92% 8.09%
＜5212＞ 不二硝子　　　　　　292100 　33360　 775.6% 20.07%
＜7050＞ フロンティアI　　　381700 　52100　 632.63% -13.08%
＜4194＞ ビジョナル　　　　　1403900 　231740　 505.81% 17.13%
＜7378＞ アシロ　　　　　　　981600 　177140　 454.14% 1.96%
＜3665＞ エニグモ　　　　　　1275200 　302840　 321.08% 12.98%
＜2195＞* アミタHD　　　　　178900 　43960　 306.96% 16.29%
＜5444＞ 大和工　　　　　　　342400 　85160　 302.07% -6.18%
＜4384＞ ラクスル　　　　　　2844100 　717320　 296.49% 21.85%
＜7095＞ MacbeeP　　　250700 　63240　 296.43% 7.16%
＜7033＞ MSOL　　　　　　623900 　157780　 295.42% 2.5%
＜1382＞ ホーブ　　　　　　　284600 　77100　 269.13% 7.79%
＜9279＞ ギフトHD　　　　　239200 　66960　 257.23% 10.41%
＜2315＞ CAICAD　　　　2567300 　767020　 234.71% -5.97%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　　250100 　77260　 223.71% -16.81%
＜4392＞ FIG　　　　　　　1046900 　336100　 211.48% 3.44%
＜3983＞ オロ　　　　　　　　101300 　35300　 186.97% 11.47%
＜9360＞ 鈴与シンワ　　　　　383500 　138680　 176.54% -15.23%
＜4481＞ ベース　　　　　　　22800 　8320　 174.04% 4.41%
＜3491＞ GA TECH　　　　853900 　336180　 154% 4.37%
<7946> 光陽社　　　　　　　68500 　27920　 145.34% 8.11%
<7777> 3Dマトリクス　　　2468900 　1097960　 124.86% -8.86%
<4395>* アクリート　　　　　827600 　383140　 116% 14.65%
<9468>* カドカワ　　　　　　1862900 　868700　 114.45% -5.59%
<3415>* 東京ベース　　　　　437500 　212520　 105.86% 4.14%
<6969> 松尾電機　　　　　　108300 　53620　 101.98% 5.01%
<5486> 日立金　　　　　　　3825600 　1894340　 101.95% 3%
<7110> クラシコム　　　　　155100 　77180　 100.96% -6.97%
<9557> エアクロ　　　　　　153400 　86920　 76.48% -2.07%
<1476> iSJリート　　　　34901 　19849.6　 75.83% -0.1%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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