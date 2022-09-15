ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

GA TECH　年初来高値、22年10月期の営業利益予想を上方修正、主力事業に集中投資で収益改善／新興市場スナップショット

2022年9月15日 09:43

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:43JST ＜3491＞ GA TECH 1817 +55
年初来高値。22年10月期の営業損益を従来予想の5.00億円の黒字から8.50億円の黒字（前期実績11.14億円の赤字）に上方修正している。主力のRENOSYマーケットプレイスとITANDI事業に集中して先行投資した結果、収益が改善したため。各種の手数料改善施策が奏功したことも利益を押し上げる見込み。第3四半期累計（21年11月-22年7月）は7.00億円の黒字（前年同期実績5.16億円の赤字）で着地している。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る