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GA TECH 年初来高値、22年10月期の営業利益予想を上方修正、主力事業に集中投資で収益改善／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:43JST ＜3491＞ GA TECH 1817 +55
年初来高値。22年10月期の営業損益を従来予想の5.00億円の黒字から8.50億円の黒字（前期実績11.14億円の赤字）に上方修正している。主力のRENOSYマーケットプレイスとITANDI事業に集中して先行投資した結果、収益が改善したため。各種の手数料改善施策が奏功したことも利益を押し上げる見込み。第3四半期累計（21年11月-22年7月）は7.00億円の黒字（前年同期実績5.16億円の赤字）で着地している。《ST》
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