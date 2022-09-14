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米国株式ランキング：シネオス・ヘルスが13％超下落
*06:22JST 米国株式ランキング：シネオス・ヘルスが13％超下落
■ 主な出来高上位銘柄 終値 前日比 ％アップル 153.84 -9.59 -5.87%インテル 29.29 -2.27 -7.19%アマゾン・ドット・コム 126.82 -9.63 -7.06%ＡＭＤ 77.03 -7.61 -8.99%エヌビディア 131.31 -13.74 -9.47%テスラ 292.13 -12.29 -4.04%コムキャスト 33.46 -2.23 -6.25%マイクロソフト 251.99 -14.66 -5.50%フォード・モーター 14.74 -0.80 -5.15%アルファベット 104.32 -6.54 -5.90%
■ 主な値上がり上位銘柄 終値 前日比 ％シェニエール・エナジー 165.67 +4.94 +3.07%CORE & MAIN 25.11 +0.61 +2.49%ルネサンスリーホールディング 146.18 +2.22 +1.54%コルテバ 62.65 +0.54 +0.87%ツイッター 41.74 +0.33 +0.80%ＣＦインダストリーズ 100.15 +0.67 +0.67%アルベマール 298.09 +1.12 +0.38%モザイク 52.61 +0.17 +0.32%エリー・インデムニティー 222.09 +0.50 +0.23%リビアン・オートモーティブ 38.76 +0.02 +0.05%
■ 主な値下がり上位銘柄 終値 前日比 ％シネオス・ヘルス 54.72 -8.65 -13.65%ユニティ・ソフトウエア 36.66 -5.65 -13.35%カーバナ 36.81 -5.47 -12.94%イーストマン・ケミカル 84.11 -10.76 -11.34%ウェイフェア 49.76 -6.19 -11.06%UPSTART HOLD 24.97 -3.04 -10.85%クラウドフレア 59.85 -7.09 -10.59%10X GENOMICS 32.96 -3.90 -10.58%ペロトン・インタラクティブ 9.91 -1.14 -10.32%サレプタセラピューティックス 105.16 -11.39 -9.77%《FA》
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